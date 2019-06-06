Фахівці НАТО вчать українців протистояти кіберзагрозам за допомогою змагань

Сьогодні успішна атака хакерів може не лише зашкодити онлайн-ресурсам, а й загрожувати національній безпеці та стабільності цілої країни. Інструменти кіберпростору постійно розвиваються, а кіберзахист вже давно став одним із пріоритетних напрямів діяльності НАТО.

Позиція НАТО щодо кібербезпеки

Альянс активно розробляє шляхи, які допоможуть убезпечити та зміцнити не лише власну обороноздатність, а й партнерів. Для цього проводять інтерактивні заходи та навчання. Допомагають запровадити їх і в країнах, що є партнерами Альянсу.

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Цілі НАТО: захистити національний інформаційний простір та підвищити обороноздатність армії, а також навчитися протидіяти атакам хакерів та знайти інноваційні шляхи розвитку збройних сил. НАТО постійно розвиває та реформує свої інформаційні системи, використовуючи при цьому різні концепції. Однією з таких є хакатон.

Що таке хакатон?Це змагання між групами фахівців з розробки програмного забезпечення. За обмежений час вони мають знайти інноваційне рішення у галузі безпеки та оборони. Після того вони презентують результати своєї роботи, а професійне журі їх оцінює.



Змагання між групами фахівців з розробки програмного забезпечення

Цілі змагань

Цей захід вже звичний для військових НАТО. У такий спосіб вони підвищують злагодженість роботи різноманітних підрозділів Альянсу. Формат хакатону бере свій початок з ай-ті індустрії. По суті формат – брейнсторму. Збирають разом багато розумних людей, відривають їх від щоденної роботи, вимикають телефони і просто дають їм зосередитися на пошуку просунутого рішення конкретної проблеми.

Звісно, ми не відпрацьовуємо деталізовано технічне рішення. Але ми представляємо прототипи, з цікавими і неординарними ідеями. Ось для чого проводяться такого роду змагання. А далі ці ідеї можна братии на детальніше опрацювання,

– сказав менеджер з обміну досвіду України та НАТО Джейсон Оффіонг.

Перший хакатон та перемоги українців

Перший хакатон під егідою НАТО провели ще у 2016 році в Кракові. А 2017 на захід, що проходив у Лондоні, запросили дві команди від України. Тоді наші співвітчизники здивували журі своєю професійністю, заслужено посівши перші місця у двох категоріях.



Українці посіли перші місця на змаганнях

Перемога української команди у Лондоні надихнула провести подібний захід і на національному рівні. За досвідом НАТО, торік в Україні започаткували оборонний хакатон. Підтримку організації заходу надають Командування Об'єднаних збройних сил НАТО, а також Агенство з питань обслуговування систем інформації та зв'язку. Саме воно відповідає за кібербезпеку Альянсу.

Учасники змагань

Учасники хакатону – це IT-фахівці силових відомств, зокрема військові програмісти, спеціалісти з високих технологій, програмні інженери. Торік до змагань долучилося 40 конкурсантів, наразі їх вже понад 60. Хакатон проводять за стандартами НАТО. А за роботою українських фахівців пильно стежать 15 представників з Північно-Атлантичного Альянсу. Вони відзначають високий рівень навичок українських військових ІТ–фахівців.

Очевидно, що в цій сфері Україна має величезний потенціал. Що, власне, й демонстрували ваші учасники на згаданих заходах. Вони займали призові місця на змаганнях,

– наголосив голова представництва НАТО в Україні Александ Вінніков.

Також ці змагання зміцнюють кооперацію між різними складовими сектору безпеки нашої країни. Армійські, нацгвардійські чи прикордонні айтішники жваво обмінюються знаннями на своїй "пташиній" мові. Загалом учасники хакатону працюють над трьома типами завдань:

• моделювання;

• програмування;

• комбіноване змагання.

Під час змагань з моделювання необхідно розробити набір моделей, які б відображали задану ситуацію. Програмування передбачає розробку програм військової мобільної співпраці. Найскладніше завдання – комбіноване. Поєднує два перших види змагань. Головна мета учасників – розробити безпосередні шляхи розв'язання проблеми.



Учасники хакатону працюють над трьома типами завдань

Команди поділяють за кольорами. Сині — самі учасники. Біла команда — участі у змаганні не бере, але забезпечує проведення хакатону та чесність конкурсу. Врешті, зелена – це група експертів з країн НАТО, що консультує синіх та пропонує альтернативні шляхи розв'язання задач. Цього разу її складають фахівці з Великої Британії.

За майстер-класом британських фахівців зацікавлено спостерігав і курсант Військового інституту телекомунікації та інформатизації імені героїв Крут Іван Шелар. Цього року його команді вдалося перемогти у програмуванні. Хоча ще минулого року здобути першість не вдалося. Утім саме поразка торік і дала поштовх до омріяної перемоги.

Перший національний оборонний Хакатон з питань галузі безпеки і оборони України

А от команда військово-повітряних сил ЗСУ вибороли перемогу з моделювання. Кажуть, здобути першість допоміг "авіаційний дух", а також бажання завжди бути на висоті.

Повітряні сили – це завжди найтехнологічніший вид Збройних сил України. Я вважаю, що вміння ухвалювати швидкі рішення допомогло нам під час участі в хакатоні,

– заявив учасник Артем Самокіш.

У НАТО впевнені, що в умовах реальних бойових дій на території України, така система має допомогти підвищити ефективність та обороноздатність українських силових структур. І обіцяють подальшу допомогу Україні у галузі кібербезпеки – у межах трастових фондів Альянсу.

Щодо кібербезпеки, то тут пріоритетним завданням було забезпечити українські інституції найсучаснішим обладнанням, щоб краще захищати їх від можливих кіберзагроз і ефективніше розслідувати вже здійснені кібератаки. Ми неодноразово залучали українських фахівців до навчань із кіберзахисту, що проходили і в Україні, і в країнах-членах Альянсу,

– зазначив Александ Вінніков.

Найкращі рішення, які розробили конкурсанти під час хакатону, передадуть до генштабу Збройних сил України. Там сподіваються, що це допоможе підвищити ефективність проведення операцій та злагодженість підрозділів.