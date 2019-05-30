Як бійців НАТО вчать долати свої фобії: цікаві випробування

Далеко не кожен боєць НАТО може пройти безкінечні тренування, тактичні навчання, марш-кидки та стрільби. Рекрут на період відбору забуває про вільний час, нормальний сон, достатнє харчування, засоби зв'язку із зовнішнім світом і навіть власне ім'я. Проте, окрім тіла, у бійців перевіряють і фобії та міцність духу.

Зазначимо, що у Норвегії у Скандинавських горах і досі лежить сніг, тому бійці НАТО отримали ідеальні умови для тренування.

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Як навчали бійців Сил спеціальних операції

На одній з тренувальних баз перевіряли кандидатів у ряди Сил Спецоперацій Латвії через випробування глибиною. Новобранцям зв’язували руки за спиною і штовхали у чотириметровий басейн. Кілька хвилин вони повинні були протриматися на воді.



Бійці НАТО стрибали у воду для тренувань

Проте найбільше вражає останній етап – довгих дев’ять днів кандидати проводять на відкритій місцевості. Взимку посеред лісу без їжі, води і навіть одягу. "Найбільша проблема – холод. Інструктори все забрали. У тебе немає навіть взуття, тому ти не можеш вийти і пройтися навіть якщо потрібно", – каже один із новобранців.

Психологічна перевірка з набором "фокусника"

Усе, що мали бійці НАТО – так званий спецназівський набір "фокусника" – кролик у рюкзаку. Це ще одна психологічна перевірка. Що робити із твариною – вирішує рекрут. На жаль, вухаті рідко залишаються живими, бо бійці використовують їхнє хутро, як одяг, а м'ясо готують на вогнищі, аби хоч трохи поповнити запаси енергії.

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Новобранці повинні вижити самотужки, без жодної підмоги. Тому самі облаштовують собі місце для ночівлі. У хід йдуть гілки, листя та будь-які підручні матеріали. Усе, що може захистити від дощу та холоду.

Тренування екстремально спуску у гірській місцевості

Наступні 5 тижнів новобранці мають продовжити тренування у найсуворіших умовах. Рекрути проходитимуть завдання, які ще називають тестами на фобії, де перевірятимуться їхні страхи, а витривалість балансуватиме на межі.

Під час хуртовини та пронизливого холоду бійці одного з підрозділів Сил спеціальних операцій метр за метром долали густі кучугури снігу. Так, спецпризначенці відпрацьовували курс з гірської підготовки та лавинної безпеки.

Як проходили тренування під час хуртовини: фото

Як в сюжеті голлівудського екшну – українські бійці у повній амуніції відпрацьовували елементи екстремального спуску з крутогір’я. Під час курсу спецпризначенці мали пройти десятки кілометрів складних маршрутів у строго відведений час. До того ж в ході екстремального кросу бійцям доводиться відпрацьовувати його нові елементи.

Це була техніка "скітуру" – не просто спуск, а й підйом на лижах, враховуючи всі особливості рельєфу, нерівності та різні кути, ізолінії, щоб в максимально стислий термін і з мінімальними затратами енергії підійматися на вершину та займати позиції,

– розповів командир пірозділу ССО.

Умови в яких діяли військові були вкрай небезпечні для життя, відтак, важливо було не лише професійно користуватися відповідним спорядженням, а й вміло діяти у складі команди.

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Особливу увагу в ході тренування приділяють психологічному стану воїнів, проектуючи реальні ситуації в складних умовах. Бійці збройних сил США та Латвії намагалися вижити в екстремальних умовах.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій Латвії були сформовані на початку дев’яностих, одразу після здобуття країною незалежності. І до сьогодні спецпідрозділи – справжня еліта військ. Вони займають боротьбою із тероризмом, пошуково-рятувальними операціям та надводними місіями. До речі, українські спецпризначенці добре знайомі із колегами з Латвії. Адже саме вони готували українських інструкторів у рамках програми Об'єднаної багатонаціональної групи.