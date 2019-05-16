"Адаптуються до викликів безпеки": як відбуваються масштабні навчання НАТО

На тренувальних полігонах країн НАТО знову спекотно. Причому тематика і географія навчань доволі широка – від військово-медичних тренувань до масштабних морських маневрів.

Маневри проходять на британському полігоні "Гебриди" на Західних островах Шотландії і триватимуть до 19 травня. Військово-морські ударні і допоміжні сили НАТО проводять навчання від імені ВМС США.

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"Грозний щит-2019" демонструють, як члени Альянсу працюють разом, захищаючи війська і населення НАТО, від реальної загрози з боку балістичних ракет", – зазначила речниця НАТО Оана Лунгеску.



Британський полігон "Гебриди"

Учасники навчань тренуються відстежувати і виявляти та знищувати протикорабельні, балістичні ракети, застосовуючи при цьому, відповідні процедури командування і управління НАТО. В ході маневрів здійснюється обмін тактичною інформацією в реальному часі. Відпрацьовується також здійснення спільного планування місій і координація дій.

Carney поряд з союзниками і партнерами готовий продемонструвати нашу колективну рішучість стримувати будь яку агресію,

– наголосив командир корабля ВМС США USS CARNEY Тайсон Янг.

Військово-морські сили США підкріпили серйозності намірів захищати союзників одним натисканням кнопки "пуск". Після чого з американського есмінця "Рузвельт" у небо здійнялася ракета SM-3.



Навчання НАТО

За словами представників шостого флоту ВСШ, випробовування зенітної керованої ракети заатмосферного перехвату планувалося провести в ході цих маневрів.

З моменту завершення попередніх навчань "Джоінт Варіор" ми продовжуємо тренування для покращення взаємодії заради зміцнення глобального середовища безпеки,

– сказав командир корабля військово-морських сил США USS CARNEY Тайсон Янг.

В навчаннях "Грозний щит-2019" беруть участь Канада, Данія, Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Велика Британія і Сполучені Штати.

До Шотландії прибули тринадцять кораблів, десять повітряних суден і понад три тисячі особового складу. Морські патрульні літаки і літаки спостереження НАТО – АВАКС здійснюватимуть повітряну розвідку і забезпечуватимуть прохід повітряних суден

За словами організаторів навчань, географія їх проведення доволі широка – бойові кораблі країн Альянсу пройдуть понад тисячу кілометрів водами на захід від Шотландських Гебрид, півдня Ірландії і до південного краю Ісландії.

Це одні з найскладніших і передових навчань протиповітряної і протиракетної оборони і яскравий приклад того, як члени Альянсу продовжують адаптуватись до нинішніх і майбутніх викликів безпеці,

– заявила речниця НАТО Оана Лунгеску.

У 2010 році в НАТО прийняли рішення про посилення оборони європейських членів Альянсу від балістичних ракет. Протиракетна оборона НАТО поєднує сенсори і озброєння країн Альянсу в єдину систему.

До основних компонентів протиракетної оборони НАТО сьогодні входять есмінці ВМС США, оснащені системою ПРО "ІДЖИС", які базуються в місті Рота в Іспанії. А також керована США наземна система в Румунії. До інших важливих компонентів належить радар раннього попередження в Туреччині.

НАТО і ООН виникли на основі спільної філософії. Створені після Другої світової війни – вони поділяють спільні цінності, а в основоположний документ НАТО – Північноатлантичний до́говір – переважно спирається на цілі і принципи Статуту ООН. 70 років основні завдання НАТО продовжують відображати цей зв'язок.

На жаль виклики, які стоять перед НАТО і ООН змушують обидві організації шукати нові рішення і нові шляхи для їх подолання. Серед таких викликів – світовий тероризм на лідируючих позиціях.

Нещодавно високопоставлена делегація Комітету з протидії тероризму Ради Безпеки ООН та його виконавчого директорату відвідала Штаб-квартиру НАТО в Брюсселі.



Терориз – це загроза для людства

Цей візит, за словами представників Альянсу, підтвердив прагнення НАТО і ООН активізувати практичне співробітництво в питаннях обміну інформацією, передовим досвідом, зокрема щодо використання біометричних даних, свідчень з району проведення бойових дій і протидії безпілотним летальним апаратам.

Взаємодія між державами та міжнародними організаціями у боротьбі з глобальним тероризмом, транскордонною злочинністю, розповсюдженням зброї масового ураження та порушення норм міжнародного права. Ці питання надто важливі для світової безпеки.

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