"Адаптируются к вызовам безопасности": как проходят масштабные учения НАТО

На тренировочных полигонах стран НАТО снова жарко. Причем тематика и география учений довольно широкая – от военно-медицинских тренировок до масштабных морских маневров.

Маневры проходят на британском полигоне "Гебриды" на Западных островах Шотландии и продлятся до 19 мая. Военно-морские ударные и вспомогательные силы НАТО проводят учения от имени ВМС США.

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"Грозный щит-2019" демонстрируют, как члены Альянса работают вместе, защищая войска и население НАТО, от реальной угрозы со стороны баллистических ракет", – отметила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.



Британский полигон "Гебриды"

Участники учений тренируются отслеживать, выявлять и уничтожать противокорабельные баллистические ракеты, применяя при этом соответствующие процедуры командования и управления НАТО. В ходе маневров осуществляется обмен тактической информацией в реальном времени. Отрабатывается также осуществление совместного планирования миссий и координация действий.

Carney рядом с союзниками и партнерами готов продемонстрировать нашу коллективную решимость сдерживать любую агрессию,

– отметил командир корабля ВМС США USS CARNEY Тайсон Янг.

Военно-морские силы США подкрепили серьезность намерений защищать союзников одним нажатием кнопки "пуск". После чего с американского эсминца "Рузвельт" в небо поднялась ракета SM-3.



Учения НАТО

По словам представителей шестого флота ВСШ, испытание зенитной управляемой ракеты заатмосферного перехвата планировалось провести в ходе этих маневров.

С момента завершения предыдущих учений "Джоинт Вариор" мы продолжаем тренировки для улучшения взаимодействия ради укрепления глобальной среды безопасности,

– сказал командир корабля военно-морских сил США USS CARNEY Тайсон Янг.

В учениях "Грозный щит-2019" принимают участие Канада, Дания, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Великобритания и Соединенные Штаты.

В Шотландию прибыли тринадцать кораблей, десять воздушных судов и свыше трех тысяч личного состава. Морские патрульные самолеты и самолеты наблюдения НАТО АВАКС будут осуществлять воздушную разведку и обеспечивать проход воздушных судов

По словам организаторов учений, география их проведения достаточно широка – боевые корабли стран Альянса пройдут более тысячи километров водами к западу от шотландских Гебрид, юга Ирландии и к южному краю Исландии.

Это одни из самых сложных и передовых учений противовоздушной и противоракетной обороны и яркий пример того, как члены Альянса продолжают адаптироваться к нынешним и будущим вызовам безопасности,

– заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

В 2010 году в НАТО приняли решение об усилении обороны европейских членов Альянса от баллистических ракет. Противоракетная оборона НАТО объединяет сенсоры и вооружение стран Альянса в единую систему.

К основным компонентам противоракетной обороны НАТО сегодня входят эсминцы ВМС США, оснащенные системой ПРО "ИДЖИС", которые базируются в городе Рота в Испании. А также управляемая США наземная система в Румынии. К другим важным компонентам относится радар раннего предупреждения в Турции.

НАТО и ООН возникли на основе общей философии. Созданные после Второй мировой войны – они разделяют общие ценности, а основополагающий документ НАТО – Североатлантический договор – преимущественно опирается на цели и принципы Устава ООН. 70 лет основные задачи НАТО продолжают отражать эту связь.

К сожалению вызовы, стоящие перед НАТО и ООН заставляют обе организации искать новые решения и новые пути для их преодоления. Среди таких вызовов – мировой терроризм на лидирующих позициях.

Недавно высокопоставленная делегация Комитета по противодействию терроризму Совета Безопасности ООН и его исполнительного директората посетили Штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.



Терроризм – это угроза для человечества

Этот визит, по словам представителей Альянса, подтвердил стремление НАТО и ООН активизировать практическое сотрудничество в вопросах обмена информацией, передовым опытом, в частности относительно использования биометрических данных, сведений из района проведения боевых действий и противодействия беспилотным летальным аппаратам.

Взаимодействие между государствами и международными организациями в борьбе с глобальным терроризмом, трансграничной преступностью, распространением оружия массового поражения и нарушением норм международного права. Эти вопросы слишком важны для мировой безопасности.

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