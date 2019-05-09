В НАТО разработали программу, которая может определить и контролировать смертельный вирус Эбола

Смертоносные вирусы представляют серьезную угрозу как гражданским лицам, которые живут в местах с затяжными кризисами, так и военным в миротворческих операциях. Авторитетные международные организации активно изучают происхождение вирусов, ищут пути для предупреждения вспышек и распространения эпидемий тяжелых заболеваний. В НАТО предложили разработку от смертельных вирусов.

Гибель украинца от смертельного вируса

В конце апреля украинское медиапространство всколыхнуло печальное известие о гибели в Уганде украинского миротворца. Полковник Генерального штаба ВСУ умер в результате тяжелой формы малярии.

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Впервые в истории миротворческих операций смерть офицера наступила в результате паразитарного заболевания. Пандемия гриппа, вирус Эбола, лихорадка Денге, вирус Зика – человечество вполной мере ощутило на себе их разрушительное воздействие.

Вирус Эбола всколыхнул мир

В 2014 году мир всколыхнула тревожная новость – по странам Западной Африки стремительно распространялся вирус Эбола. Уже через несколько месяцев вспышки болезни были зафиксированы в США, Испании, Великобритании, Италии. Пандемия стала самой лютой за всю историю этой болезни, как по количеству случаев заболевания, так и по количеству смертей.

Эпидемию объявили катастрофой международного уровня. Тогда . в следствии неутомимой работы, волонтеров, врачей и военных она не стала тотальной для человечества. Однако продемонстрировала – несмотря на высокий уровень развития, современной медицине не хватает ресурсов для борьбы с новыми вирусами.

Вирус Эбола – что это? Смертоносная инфекция, против которой не существует средств профилактики, один из самых опасных вирусов в современности. Вирус Эбола поражает центральную нервную систему, вызывает судороги, кровотечение и сопровождается расстройствами желудка, тошнотой, высокой температурой

Об этой болезни активно заговорили в 2014 году. Вирус сначала вспыхнул и стал быстро распространяться по странам Западной Африки, а после того, как распространился на североамериканский и европейский континент, международное сообщество забило тревогу. За два года лихорадка унесла жизни 11 тысяч человек. И еще более 28 тысяч были инфицированы.

Вирус Эбола называют чумой 21 века

Три года назад Всемирная организация здравоохранения заявляла, что уровень вспышек лихорадки остается контролируемым. Впрочем, вирус вернулся. Новую вспышку болезни зафиксировали в марте 2019 года в демократической республике Конго. За два месяца она забрала уже более 7,5 сотен жизней и это еще не предел. Инфицировано более тысячи человек, треть из пораженных – дети.

На юге Франции в Марселе, в тысячи километров от африканского побережья, в центре эпидемиологии и общественного здоровья Вооруженных сил работают сотни специалистов НАТО.

НАТО разработали программу для борьбы с вирусом Эбола

Активные меры по преодолению опасных вирусов разработали в НАТО. И это не только предоставление групп военных медиков, передвижные госпитали и лаборатории, но и современное программное обеспечение.



Вирус Эбола поражает нервную систему

Так, уникальная программа, разработанная в НАТО, называется "Астер". Она – один из ключевых элементов системы НАТО медицинского контроля. Альянс использует ее для мониторинга состояния здоровья военнослужащих НАТО, в частности во время миротворческих операций. Программа позволяет прогнозировать новые вспышки заболевания, обуздать и контролировать болезни, такие как Эбола, и возможно даже ликвидировать их.

К примеру, в 2012 году в Джибути с помощью программы удалось определить вспышку инфекции, которую солдаты подхватили из продуктов.

Как работает система "Астер"

Система "Астер" направляет сигнал из региона, где вспыхнул вирус, обнаруживает источник и определяет болезнь. Данные загружают врачи в разных уголках мира с помощью соответствующей программы для смартфона. Таким образом система позволяет наблюдать за здоровьем войск Альянса в режиме реального времени.

Система отображения данных программы "Астер" позволяет пользователю детализировать индивидуальные случаи, симптомы и быстро выявлять закономерности, которые могут привести к эпидемии. Этот метод называется "синдромным наблюдением". То есть используя информацию о симптомах болезни, можно предположить, чего ждать в дальнейшем.



Военные НАТО помогают в лечении различных болезней

В НАТО успешно испытали "Астер" в различных горячих точках планеты. Впервые ее использовали в 2004 году. Тогда удалось идентифицировать смертельную вспышку лихорадки Денге во Франции. Эта разработка НАТО действует быстрее, чем любая другая система наблюдения и оповещения и уже спасла сотни военных в Альянсе.

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Ежегодно возрастает вероятность возникновения новых смертоносных вирусов, способных уничтожить миллионы людей. Население планеты растет, люди много путешествуют, поэтому быстро появляются новые штаммы вирусов и бактерий.

В 1918 году пандемия гриппа так называемой "испанки" уничтожила 50 милионов человек по всему миру. При подобной ситуацией сегодня новый штамм гриппа сможет убить 30милионов человек за полгода. Более того, технологии уже позволяют разработать убийственный патоген в лаборатории. Поэтому следующая эпидемия может зародиться на экране компьютера, который террористы используют для создания симптомов контактной версии вируса кори.