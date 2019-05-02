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      НАТО усиливает борьбу против гендерного и сексуального насилия

      Фактор безопасности 7 Читати новину українською

      Без участия не может быть защиты, ведь корни сексуального насилия лежат в гендерных вопросах. Такое мнение высказала специальная представительница Генсека НАТО по делам женщин, мира и безопасности Клэр Хатчинсон. По ее мнению, чтобы эффективно решать вопросы сексуального насилия люди должны ликвидировать все препятствия, которые ограничивают участие женщин в мерах обеспечения мира.

      Кроме того, НАТО поддерживает глобальные усилия по борьбе с сексуальным и гендерным насилием.

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      Представители организации тесно сотрудничают с местными органами власти и общинами, чтобы создать действительно эффективные стратегии по предотвращению насилия над женщинами.

      Что такое гендерное насилие?Гендерное насилие – это насилие, творимое над личностью по отношению к ее полу. Большинство гендерного насилия совершается мужчинами над женщинами. Гендерное насилие может быть в форме физического, сексуального экономического, а также психологического унижения, которое осуществляется путем эксплуатации, дискриминации, угроз и репрессий.

      Клер Хатчинсона добавила, что НАТО будет прилагать усилия, чтобы искоренить проблемы сексуального насилия, связанные с конфликтом в рамках оперативных мандатов. Также она отметила, что организация продолжит создавать условия, чтобы женщины и девушки могли жить свободно, не подвергаясь насилию.


      Митинг за равноправие женщин и мужчин

      В борьбе с сексуальным насилием в отношении женщин и девушек мы делаем больше, чем просто помогаем отдельным жертвам. Мы установили тон уважения к основным добродетелям и правам человека. Делая это, мы сможем заложить фундамент для длительной стабильности,
      – подчеркнула Клэр Хатчинсона.

      Больше – смотрите в программе.

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      Теги: Гендерное равенство НАТО Фактор безопасности
      Источник: 24 канал
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