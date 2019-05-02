НАТО посилює боротьбу проти гендерного та сексуального насильства

Без участі не може бути захисту, адже корні сексуального насильства лежать в гендерних питаннях. Таку думку висловила спеціальна представниця Генсека НАТО у справах жінок, миру і безпеки Клер Гатчінсон. На її думку, аби ефективно розв'язувати питання сексуального насильства люди повинні ліквідувати всі перешкоди, які обмежують участь жінок в заходах забезпечення миру.

Окрім того, НАТО підтримує глобальні зусилля по боротьбі з сексуальним та гендерним насильством.

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Представники організації тісно співпрацюють з місцевими органами влади та громадами, аби створити дійсно ефективні стратегії запобігання насильство над жінками.

Що таке гендерне насильство?Гендерне насильство – це насильство, яке чиниться над особою тому, що вона належить до тієї чи іншої статі. Переважна частина гендерного насильства чиниться чоловіками над жінками. Гендерне насильство має форми фізичного, сексуального економічного, а також психологічного приниження, яке здійснюється шляхом експлуатації, дискримінації, погроз і репресій.





Клер Гатчінсон додала, що НАТО докладатиме зусиль, аби викорінити проблеми сексуального насильства, що пов'язані з конфліктом у рамках оперативних мандатів. Також вона наголосила, що організація продовжить створювати умови, аби жінки та дівчата могли жити вільно від зловживання насильством.



Мітинг за рівноправ'я жінок та чоловіків

У боротьбі з сексуальним насильством щодо жінок і дівчат ми робимо більше, ніж просто допомагаємо окремим жертвам. Ми встановили тон поваги до основних чеснот і прав людини. Роблячи це, ми зможемо закласти фундамент для тривалої стабільності,

– підкреслила Клер Гатчінсон.

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