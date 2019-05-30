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      Как бойцов НАТО учат преодолевать свои фобии: интересные испытания

      Фактор безопасности 23 Читати новину українською

      Далеко не каждый боец НАТО может пройти бесконечные тренировки, тактические учения, марш-броски и стрельбы. Рекрут на период отбора забывает о свободном времени, нормальном сне, достаточном питании, средствах связи с внешним миром и даже собственном имени. Однако, кроме тела, у бойцов проверяют и фобии и крепость духа.

      Отметим, что в Норвегии в Скандинавских горах до сих пор лежит снег, поэтому бойцы НАТО получили идеальные условия для тренировки.

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      Как учили бойцов Сил специальных операции

      На одной из тренировочных баз проверяли кандидатов в ряды Сил Спецопераций Латвии через испытания глубиной. Новобранцам связывали руки за спиной и толкали в четырехметровый бассейн. Несколько минут они должны были продержаться на воде.

      Бійці НАТО стрибали у воду для тренувань
      Бойцы НАТО прыгали в воду для тренировок

      Однако больше всего поражает последний этап – долгих девять дней кандидаты проводят на открытой местности. Зимой посреди леса без еды, воды и даже одежды. "Самая большая проблема – холод. Инструкторы все забрали. У тебя нет даже обуви, поэтому ты не можешь выйти и пройтись даже если нужно", – говорит один из новобранцев.

      Психологическая проверка с набором "фокусника"

      Все, что имели бойцы НАТО – так называемый спецназовского набор "фокусника" – кролик в рюкзаке. Это еще одна психологическая проверка. Что делать с животным – решает рекрут. К сожалению, ушастые редко остаются живыми, потому что бойцы используют их мех, как одежду, а мясо готовят на костре, чтобы хоть немного пополнить запасы энергии.

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      Новобранцы должны выжить самостоятельно, без всякой помощи. Поэтому сами обустраивают себе место для ночлега. В ход идут ветви, листья и любые подручные материалы. Все, что может защитить от дождя и холода.

      Тренировка экстремального спуска в горной местности

      Следующие 5 недель новобранцы должны продолжить тренировки в самых суровых условиях. Рекруты будут проходить задачи, которые еще называют тестами на фобии, где будут проверяться их страхи, а выносливость будет балансировать на грани.

      Во время метели и пронизывающего холода бойцы одного из подразделений Сил специальных операций метр за метром преодолевали густые сугробы снега. Так, спецназовцы отрабатывали курс по горной подготовке и лавинной безопасности.

      Как проходили тренировки во время метели фото

      Как в сюжете голливудского экшна – украинские бойцы в полной амуниции отрабатывали элементы экстремального спуска с крутогорья. Во время курса спецназовцы должны были пройти десятки километров сложных маршрутов в строго отведенное время. К тому же в ходе экстремального кросса бойцам приходится отрабатывать его новые элементы.

      Это была техника "скитур" – не просто спуск, но и подъем на лыжах, учитывая все особенности рельефа, неровности и угол, изолинии, чтобы в максимально сжатые сроки и с минимальными затратами энергии подниматься на вершину и занимать позиции,
      – рассказал командир подразделения ССО.

      Условия в которых действовали военные были крайне опасны для жизни, поэтому важно было не только профессионально пользоваться соответствующим снаряжением, но и умело действовать в составе команды.

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      Особое внимание в ходе тренировки уделяют психологическому состоянию воинов, проектируя реальные ситуации в сложных условиях. Бойцы вооруженных сил США и Латвии пытались выжить в экстремальных условиях.

      Напомним, Силы специальных операций Латвии были сформированы в начале девяностых, сразу после обретения страной независимости. И до сих спецподразделения – настоящая элита войск. Они занимаются борьбой с терроризмом, поисково-спасательными операциям и надводными миссиями. Кстати, украинские спецназовцы хорошо знакомы с коллегами из Латвии. Ведь именно они готовили украинских инструкторов в рамках программы Объединенной многонациональной группы.

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      Теги: Новости Украины Латвия Вооруженные силы Украины НАТО Фактор безопасности
      Источник: 24 канал
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