Как бойцов НАТО учат преодолевать свои фобии: интересные испытания
Далеко не каждый боец НАТО может пройти бесконечные тренировки, тактические учения, марш-броски и стрельбы. Рекрут на период отбора забывает о свободном времени, нормальном сне, достаточном питании, средствах связи с внешним миром и даже собственном имени. Однако, кроме тела, у бойцов проверяют и фобии и крепость духа.
Отметим, что в Норвегии в Скандинавских горах до сих пор лежит снег, поэтому бойцы НАТО получили идеальные условия для тренировки.
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Как учили бойцов Сил специальных операции
На одной из тренировочных баз проверяли кандидатов в ряды Сил Спецопераций Латвии через испытания глубиной. Новобранцам связывали руки за спиной и толкали в четырехметровый бассейн. Несколько минут они должны были продержаться на воде.
Бойцы НАТО прыгали в воду для тренировок
Однако больше всего поражает последний этап – долгих девять дней кандидаты проводят на открытой местности. Зимой посреди леса без еды, воды и даже одежды. "Самая большая проблема – холод. Инструкторы все забрали. У тебя нет даже обуви, поэтому ты не можешь выйти и пройтись даже если нужно", – говорит один из новобранцев.
Психологическая проверка с набором "фокусника"
Все, что имели бойцы НАТО – так называемый спецназовского набор "фокусника" – кролик в рюкзаке. Это еще одна психологическая проверка. Что делать с животным – решает рекрут. К сожалению, ушастые редко остаются живыми, потому что бойцы используют их мех, как одежду, а мясо готовят на костре, чтобы хоть немного пополнить запасы энергии.
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Новобранцы должны выжить самостоятельно, без всякой помощи. Поэтому сами обустраивают себе место для ночлега. В ход идут ветви, листья и любые подручные материалы. Все, что может защитить от дождя и холода.
Тренировка экстремального спуска в горной местности
Следующие 5 недель новобранцы должны продолжить тренировки в самых суровых условиях. Рекруты будут проходить задачи, которые еще называют тестами на фобии, где будут проверяться их страхи, а выносливость будет балансировать на грани.
Во время метели и пронизывающего холода бойцы одного из подразделений Сил специальных операций метр за метром преодолевали густые сугробы снега. Так, спецназовцы отрабатывали курс по горной подготовке и лавинной безопасности.
Как проходили тренировки во время метели фото
Как в сюжете голливудского экшна – украинские бойцы в полной амуниции отрабатывали элементы экстремального спуска с крутогорья. Во время курса спецназовцы должны были пройти десятки километров сложных маршрутов в строго отведенное время. К тому же в ходе экстремального кросса бойцам приходится отрабатывать его новые элементы.
Это была техника "скитур" – не просто спуск, но и подъем на лыжах, учитывая все особенности рельефа, неровности и угол, изолинии, чтобы в максимально сжатые сроки и с минимальными затратами энергии подниматься на вершину и занимать позиции,
– рассказал командир подразделения ССО.
Условия в которых действовали военные были крайне опасны для жизни, поэтому важно было не только профессионально пользоваться соответствующим снаряжением, но и умело действовать в составе команды.
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Особое внимание в ходе тренировки уделяют психологическому состоянию воинов, проектируя реальные ситуации в сложных условиях. Бойцы вооруженных сил США и Латвии пытались выжить в экстремальных условиях.
Напомним, Силы специальных операций Латвии были сформированы в начале девяностых, сразу после обретения страной независимости. И до сих спецподразделения – настоящая элита войск. Они занимаются борьбой с терроризмом, поисково-спасательными операциям и надводными миссиями. Кстати, украинские спецназовцы хорошо знакомы с коллегами из Латвии. Ведь именно они готовили украинских инструкторов в рамках программы Объединенной многонациональной группы.