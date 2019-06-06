Специалисты НАТО учат украинцев противостоять киберугрозам с помощью соревнований

Сегодня успешная атака хакеров может не только повредить онлайн-ресурсам, но и угрожать национальной безопасности и стабильности целой страны. Инструменты киберпространства постоянно развиваются, а киберзащита уже давно стала одним из приоритетных направлений деятельности НАТО.

Позиция НАТО относительно кибербезопасности

Альянс активно разрабатывает пути, которые помогут обезопасить и укрепить не только собственную обороноспособность, но и партнеров. Для этого проводят интерактивные мероприятия и обучения. Помогают ввести их и в странах, являющихся партнерами Альянса.

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Цели НАТО: защитить национальное информационное пространство и повысить обороноспособность армии, а также научиться противодействовать атакам хакеров и найти инновационные пути развития вооруженных сил. НАТО постоянно развивает и реформирует свои информационные системы, используя при этом различные концепции. Одной из таких является хакатон.

Что такое хакатон?Это соревнования между группами специалистов по разработке программного обеспечения. За ограниченное время они должны найти инновационное решение в области безопасности и обороны. После этого они презентуют результаты своей работы, а профессиональное жюри их оценивает.



Соревнования между группами специалистов по разработке программного обеспечения

Цели соревнований

Это мероприятие уже привычно для военных НАТО. Таким образом они повышают слаженность работы различных подразделений Альянса. Формат хакатона берет свое начало из ай-ти индустрии. По сути формат – брейнсторма. Собирают вместе много умных людей, отрывают их от ежедневной работы, выключают телефоны и просто дают им сосредоточиться на поиске продвинутого решения конкретной проблемы.

Конечно, мы не отрабатываем детализировано техническое решение. Но мы представляем прототипы, с интересными и неординарными идеями. Вот для чего проводятся такого рода соревнования. А дальше эти идеи можно брать на детальную проработку,

– сказал менеджер по обмену опытом Украины и НАТО Джейсон Оффионг.

Первый хакатон и победы украинцев

Первый хакатон под эгидой НАТО провели еще в 2016 году в Кракове. А в 2017 году на мероприятие, проходившее в Лондоне, пригласили две команды от Украины. Тогда наши соотечественники удивили жюри своим профессионализмом, заслуженно заняв первые места в двух категориях.



Украинцы заняли первые места на соревнованиях

Победа украинской команды в Лондоне вдохновила провести подобное мероприятие и на национальном уровне. По опыту НАТО, в прошлом году в Украине начали оборонный хакатон. Поддержку в организации мероприятия оказывают Командования Объединенных вооруженных сил НАТО, а также Агенство по вопросам обслуживания систем информации и связи. Именно оно отвечает за кибербезопасность Альянса.

Участники соревнований

Участники хакатона – это IT-специалисты силовых ведомств, в частности военные программисты, специалисты по высоким технологиям, программные инженеры. В прошлом году к соревнованиям присоединились 40 конкурсантов, сейчас их уже более 60. Хакатон проводят по стандартам НАТО. А за работой украинских специалистов пристально следят 15 представителей из Северо-Атлантического Альянса. Они отмечают высокий уровень навыков украинских военных ИТ-специалистов.

Очевидно, что в этой сфере Украина имеет огромный потенциал. Что, собственно, и демонстрировали ваши участники на упомянутых мероприятиях. Они занимали призовые места на соревнованиях,

– подчеркнул глава представительства НАТО в Украине Александ Винников.

Также эти соревнования укрепляют кооперацию между различными составляющими сектора безопасности нашей страны. Армейские, нацгвардейские или пограничные айтишники живо обмениваются знаниями на своем "птичьем" языке. В целом участники хакатона работают над тремя типами задач:

• моделирование;

• программирование;

• комбинированное соревнование.

Во время соревнований по моделированию необходимо разработать набор моделей, которые бы отражали заданную ситуацию. Программирование предусматривает разработку программ военного мобильного сотрудничества. Самая сложная задача – комбинированное. Объединяет два первых вида соревнований. Главная цель участников – разработать непосредственные пути решения проблемы.



Участники хакатона работают над тремя типами задач

Команды разделяют по цветам. Синие – сами участники. Белая команда – участия в соревновании не принимает, но обеспечивает проведение хакатона и честность конкурса. Наконец, зеленая – это группа экспертов из стран НАТО, консультирующая синих и предлагающая альтернативные пути решения задач. На этот раз ее составляют специалисты из Великобритании.

За мастер-классом британских специалистов заинтересованно наблюдал и курсант Военного института телекоммуникации и информатизации имени героев Крут Иван Шелар. В этом году его команде удалось победить в программировании. Хотя еще в прошлом году первенствовать не удалось. Впрочем именно поражение в прошлом году и дало толчок к заветной победе.

Первый национальный оборонный Хакатон по вопросам безопасности и обороны Украины

А вот команда военно-воздушных сил ВСУ одержали победу по моделированию. Говорят, одержать первенство помог "авиационный дух", а также желание всегда быть на высоте.

Воздушные силы – это всегда самый технологичный вид Вооруженных сил Украины. Я считаю, что умение принимать быстрые решения помогло нам во время участия в хакатоне,

– заявил участник Артем Самокиш.

В НАТО уверены, что в условиях реальных боевых действий на территории Украины, такая система должна помочь повысить эффективность и обороноспособность украинских силовых структур. И обещают дальнейшую помощь Украине в области кибербезопасности – в рамках трастовых фондов Альянса.

Относительно кибербезопасности, то здесь приоритетной задачей было обеспечить украинские институты самым современным оборудованием, чтобы лучше защищать их от возможных киберугроз и эффективнее расследовать уже совершенные кибератаки. Мы неоднократно привлекали украинских специалистов учений по киберзащите, которые проходили и в Украине, и в странах-членах Альянса,

– отметил Александ Винников.

Лучшие решения, которые разработали конкурсанты во время хакатона, передадут в Генштаб Вооруженных сил Украины. Там надеются, что это поможет повысить эффективность проведения операций и слаженность подразделений.