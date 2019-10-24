Гендерное равенство в армии: сколько девушек защищают Украину на востоке

Гендерное равенство предполагает равные возможности для женщин и мужчин реализовывать свои права. Сектор безопасности не является исключением. В Украине уже пять лет продолжается война, которая поставила государство перед новыми вызовами, где женщины порой находятся в равных условиях с мужчинами.

Чиновники отмечают, что в армии Украины сегодня служит почти такой же процент женщин, как в армиях стран НАТО. Они уверенно держат в руках оружие, управляют ротой и танковой дивизией. Впрочем, еще несколько лет назад военный сектор в Украине был едва ли не самой консервативной и исключительно мужской сферой.

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Хотя еще с первых дней войны на востоке девушки шли на фронт добровольцами, их туда зачисляли поварихами, медиками и швеями. Однако, они выполняли боевые задачи.

Если ты осознаешь для чего это тебе, если у тебя есть цель, то тогда я не вижу препятствий,

– отметила разведчица Анастасия.

Женщины в армии способны соперничать с наиболее подготовленными воинами и показывать выдержку, большую чем у любого из мужчин. 20 октября на седьмых Всемирных играх среди военнослужащих женская сборная Украины завоевала золотую медаль в стрельбе из пулемета. Украинские спортсменки – продемонстрировали рекордный результат в 1867 баллов.

Соперники у нас были очень сильные, действительно сильные. Они постоянно рядом с нами выступают на крупных соревнованиях и мы знаем, кто на что способен. Поэтому мы сегодня наверное какое-то чудо сделали для себя и для всех,

– сказала майорка ВСУ Наталья Кальниш.

Участие женщин в военных действиях длительное время вызвала немало споров. Однако реальные бои на украинской территории заставили тщательнее отнестись к вопросу интеграции женщин в армию. Занимать определенные должности в Вооруженных Силах Украины женщинам разрешили еще 2016 года. А в прошлом году они получили право полноценно выполнять воинский долг на равных началах с мужчинами.



С началом войны девушки шли на фронт добровольцами

Курсантка академии национальной гвардии Украины Кристина Бойчук отметила, что процесс гендерной интеграции является очень актуальным для сектора безопасности и обороны потому, что сейчас с началом российской агрессии на востоке Украины, мы столкнулись с тем, что многие женщины изъявили желание проходить военную службу. И для их адаптации в военной среде для их ассимиляции необходимы определенные условия.

Способствовать реализации гендерной политики в области обороны НАТО помогает Украине. Североатлантический альянс всячески способствует усилению роли женщин в разрешении конфликтов и построении мира. Как в рамках военных операций, так и в организационной структуре.

Женщины в странах Альянса не только воюют наравне с мужчинами, иногда проходят обязательную военную службу, но и занимают руководящие должности. Майор канадских вооруженных сил, советник по вопросам женщин, мира и безопасности представительства НАТО в Украине Стив Уинтерс уверен: гендерное равенство не должно вызывать противостояние между женщинами и мужчинами. А надлежащая подготовка в учреждениях высшего военного образования является залогом гендерного баланса в области безопасности.

Цель моего пребывания здесь – научить основам гендерного баланса как учителей, так и студентов. Это прекрасно, что в частности, Национальная гвардия Украины, хочет содействовать гендерному равенству и изучать гендерные вопросы,

– сказал советник по вопросам женщин, мира и безопасности представительства НАТО в Украине Стив Уинтерс.

Полезный опыт НАТО в сфере обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в армии является хорошим фактором изменений в украинском секторе безопасности и обороны.

Поддержка со стороны наших партнеров по НАТО, поддержка со стороны наших партнеров из других стран – она нужна для обмена опытом. Есть страны, в которых эта гендерная интеграция не достиг еще нашего уровня. Тогда мы делимся опытом. Есть такие страны, которые пошли значительно дальше от нас в этом плане. Мы готовы принимать их опыт,

– объяснила Бойчук.

В Альянсе в свое время был даже создан Комитет по гендерным перспективам. А также введена должность специального представителя Генерального секретаря по вопросам женщин, мира и безопасности. Сейчас ее обнимает Клэр Хатчинсона. Гражданка Канады, она до этого более десяти лет был советником ООН по гендерным вопросам.

Специальный представитель Генерального секретаря НАТО по вопросам женщин, мира и безопасности

"НАТО верит в ключевую роль, которую могут отгрывать женщины в обеспечении мира и безопасности. И мы должны сделать гендерное равенство неотъемлемой частью политического, гражданского и военного жизни", – сказала Клэр Хатчинсона.

В 2010 году бывшая журналистка ВВС Оана Лунгеску стала первой женщиной-спикером НАТО. В 2017 американка Венди Бешнен возглавила Офис безопасности НАТО. До этого она долгое время служила в Бюро дипломатической безопасности США. Другая американка Роуз Гетемюллер в 2016 стала заместителем генерального секретаря НАТО. Это высшая гражданская должность среди женщин в истории организации.

Роуз Гетемюллер в 2016 стала заместителем генерального секретаря НАТО

Женщины в странах альянса активно покоряют те отрасли, что еще до недавнего времени считались сугубо мужскими. На днях впервые в истории женщины без сопровождения вышли в открытый космос. Американки Кристина Кох и Джессика Мейр выполнили сверхсложную задачу. Самостоятельно они заменили сломанный блок управления. Более пяти с половиной часов – столько времени понадобилось этим отчаянным женщинам, чтобы завершить миссию.

В течение последних 5 лет постепенно происходило совершенствование и украинского законодательства по обеспечению равных условий прохождения службы для женщин и мужчин. В этом году девушки впервые получили возможность поступать в военных лицеев. Кроме того, в правительстве разрабатывают проект первого в Украине Центра гендерных компетенций. Он будет заниматься внедрением гендерных стандартов в армии по принципу НАТО.

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Сейчас в украинской армии несут службу более 27 тысяч женщин. Почти тысяча из них занимают должности старших офицеров. С начала военного противостояния на Донбассе почти 10 тысяч женщин получили статус участников боевых действий. А 166 – получили государственные награды. Имеет Украина и первых женщин генералов: Людмилу Шугалей и Оксану Хоменко. Однако окончательно вопрос гендерного равенства до сих пор не решен.