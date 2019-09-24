Отвечать на вопрос, давил ли Дональд Трамп, все же, придется, – Гонгадзе

Тема Украины еще больше разгорается в США. Демократы в Конгрессе собираются для того, чтобы определиться, будут ли они объявлять процедуру импичмента президенту Дональду Трампу.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала журналистка "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе.

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По ее словам, накануне выступления в Генассамблее ООН глава Белого дома сменил свою риторику и заявил, что он на самом деле задерживал помощь для Украины из-за того, что Германия и Франция недостаточно помогают Украине. И он отметил, что ожидает теплую встречу с Владимиром Зеленским.

Также Мирослава Гонгадзе имела возможность встретить президента Украины Владимира Зеленского. В комментарии он ей заявил, что Украина – сильная страна и не нуждается в помощи. Однако очень важно, чтобы США стояли на нашей стороне в войне с Россией. Она добавила, что Зеленский также ожидает теплой встречи с американским лидером.

Встречи Владимира Зеленского с прессой не было. Ожидается, что она будет 25 сентября и на ней президент сможет ответить на более детальные вопросы журналистов. Американские медиа ожидают, что Зеленский как-то объяснит ситуацию с телефонными звонками. Офис Президента держит нейтральную позицию и выглядит так, что это правильно – не влезать в политические баталии между демократами и республиканцами. Однако отвечать на вопрос, давил ли Дональд Трамп, все же, придется,

– сказала Гонгадзе. "У американцев возникает связь между Украиной и коррупцией. Повсюду на газетных полосах написано украинский кризис, по мнению некоторых обозревателей, это может стать гвоздем в гроб Трампа. Это очень серьезная контраверсия, но он пока отвергает все обвинения. Однако он меняет свою риторику и позицию. Она не является постоянной, Трамп на самом деле признал уже очень много вещей, которые могут рассматриваться как нарушение закона в США", – добавила журналистка. Именно поэтому нейтральная позиция Украины важна и сейчас это даже можно использовать в свою пользу. Сейчас республиканцы и демократы говорят о своей преданности Украине. И о том, что они всегда помогали и будут помогать. Это ставит Украину на политическую карту. В принципе, если правильно себя повести с этим кризисом, то он может быть и полезен для нас,

– подытожила Гонгадзе.