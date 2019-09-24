22:37
24 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российская котлета за 1 миллион рублей. Космический папа FEDOR
      Вєсті Кремля
      20:45, сегодня
      Вести.UA: Янукович возвращается в Украину? Дубинский обозвал Зеленского
      Вєсті.UA
      20:10, сегодня
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

      Отвечать на вопрос, давил ли Дональд Трамп, все же, придется, – Гонгадзе

      30 Читати новину українською

      Тема Украины еще больше разгорается в США. Демократы в Конгрессе собираются для того, чтобы определиться, будут ли они объявлять процедуру импичмента президенту Дональду Трампу.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала журналистка "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе.

      Читайте также: Скандальный разговор Трампа и Зеленского: последствия для Украины

      По ее словам, накануне выступления в Генассамблее ООН глава Белого дома сменил свою риторику и заявил, что он на самом деле задерживал помощь для Украины из-за того, что Германия и Франция недостаточно помогают Украине. И он отметил, что ожидает теплую встречу с Владимиром Зеленским.

      Также Мирослава Гонгадзе имела возможность встретить президента Украины Владимира Зеленского. В комментарии он ей заявил, что Украина – сильная страна и не нуждается в помощи. Однако очень важно, чтобы США стояли на нашей стороне в войне с Россией. Она добавила, что Зеленский также ожидает теплой встречи с американским лидером.

       

      Встречи Владимира Зеленского с прессой не было. Ожидается, что она будет 25 сентября и на ней президент сможет ответить на более детальные вопросы журналистов.

      Американские медиа ожидают, что Зеленский как-то объяснит ситуацию с телефонными звонками. Офис Президента держит нейтральную позицию и выглядит так, что это правильно – не влезать в политические баталии между демократами и республиканцами. Однако отвечать на вопрос, давил ли Дональд Трамп, все же, придется,
      – сказала Гонгадзе.

      "У американцев возникает связь между Украиной и коррупцией. Повсюду на газетных полосах написано украинский кризис, по мнению некоторых обозревателей, это может стать гвоздем в гроб Трампа. Это очень серьезная контраверсия, но он пока отвергает все обвинения. Однако он меняет свою риторику и позицию. Она не является постоянной, Трамп на самом деле признал уже очень много вещей, которые могут рассматриваться как нарушение закона в США", – добавила журналистка.

      Именно поэтому нейтральная позиция Украины важна и сейчас это даже можно использовать в свою пользу. Сейчас республиканцы и демократы говорят о своей преданности Украине. И о том, что они всегда помогали и будут помогать. Это ставит Украину на политическую карту. В принципе, если правильно себя повести с этим кризисом, то он может быть и полезен для нас,
      – подытожила Гонгадзе.

      Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала: деталиВстреча президентов Украины и США состоится на фоне громкого скандала, возникшего в Вашингтоне и связанного с Киевом. Он касается телефонного разговора Трампа и, вероятно, Зеленского, который состоялся 25 июля.

      Окружение американского лидера обвинило его в давлении на собеседника и попытках привлечь последнего к осуществлению влияния на выборах президента США-2020. Речь идет об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

      Впоследствии Байден выразил требование, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство-партнер, которое до сих пор испытывает прямые нападения со стороны России, заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".

      blog_ava
      Хроническая усталость: что это такое и как уберечься
      сегодня
      5180
      Теги: Новости политики Новости США Зеленский в США Дональд Трамп Владимир Зеленский Новости Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 24 сентября: отставки Князева и Новака, снятие санкций с Януковича
      сегодня , 22:18 Главные новости 24 сентября: отставки Князева и Новака, снятие санкций с Януковича
      32
      Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле
      сегодня , 20:00 Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле
      Олександр Бевза 113
      Старые лица новой таможни
      сегодня , 20:00 Старые лица новой таможни
      184
      Джонсону не удалось остановить работу британского парламента: что нужно знать
      сегодня , 19:01 Джонсону не удалось остановить работу британского парламента: что нужно знать
      Світлана Попова 93
      Скандал в Минздраве: заблокирует ли новый министр медреформу
      сегодня , 18:50 Скандал в Минздраве: заблокирует ли новый министр медреформу
      319
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук