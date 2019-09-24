Отвечать на вопрос, давил ли Дональд Трамп, все же, придется, – Гонгадзе
Тема Украины еще больше разгорается в США. Демократы в Конгрессе собираются для того, чтобы определиться, будут ли они объявлять процедуру импичмента президенту Дональду Трампу.
Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала журналистка "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе.
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По ее словам, накануне выступления в Генассамблее ООН глава Белого дома сменил свою риторику и заявил, что он на самом деле задерживал помощь для Украины из-за того, что Германия и Франция недостаточно помогают Украине. И он отметил, что ожидает теплую встречу с Владимиром Зеленским.
Также Мирослава Гонгадзе имела возможность встретить президента Украины Владимира Зеленского. В комментарии он ей заявил, что Украина – сильная страна и не нуждается в помощи. Однако очень важно, чтобы США стояли на нашей стороне в войне с Россией. Она добавила, что Зеленский также ожидает теплой встречи с американским лидером.
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала: деталиВстреча президентов Украины и США состоится на фоне громкого скандала, возникшего в Вашингтоне и связанного с Киевом. Он касается телефонного разговора Трампа и, вероятно, Зеленского, который состоялся 25 июля.
Окружение американского лидера обвинило его в давлении на собеседника и попытках привлечь последнего к осуществлению влияния на выборах президента США-2020. Речь идет об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.
Впоследствии Байден выразил требование, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство-партнер, которое до сих пор испытывает прямые нападения со стороны России, заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".
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