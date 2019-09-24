Відповідати на питання, чи тиснув Дональд Трамп, все ж доведеться, – Гонгадзе
Тема України ще більше розгорається у США. Демократи у Конгресі збираються для того, щоб визначитися, чи будуть вони оголошувати процедуру імпічменту президенту Дональду Трампу.
Про це в прямому етері 24 каналу розповіла журналістка "Голосу Америки" Мирослава Гонгадзе.
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За її словами, напередодні виступу в Генасамблеї ООН очільник Білого дому змінив свою риторику і заявив, що він насправді затримував допомогу для України через те, що Франція і Німеччина недостатньо допомагають Україні. І він зазначив, що очікує теплу зустріч з Володимиром Зеленським.
Також Мирослава Гонгадзе мала можливість зустріти президента України Володимира Зеленського. У коментарі їй він заявив, що Україна – сильна країна і не потребує допомоги. Проте дуже важливо, що США стояли на нашому боці у війні з Росією. Вона додала, що Зеленський також очікує теплої зустрічі з американським лідером.
Американські медіа очікують, що Зеленський якось пояснить ситуацію з телефонними дзвінками. Офіс Президента тримає нейтральну позицію і виглядає так, що це правильно не влізати у політичні баталії між демократами та республіканцями. Проте відповідати на запитання, чи тиснув Дональд Трамп, все ж таки доведеться,
– сказала Гонгадзе.
"В американців виникає зв’язок між Україною та корупцією. Всюди на газетних шпальтах написано українська криза, яка на думку деяких оглядачів, може стати цвяхом в труну Трампа. Це дуже серйозна контраверсія, але він поки відкидає всі звинувачення. Проте він змінює свою риторику та позицію. Вона не є постійною, Трамп насправді визнав вже дуже багато речей, які можуть розглядатися як порушення закону у США", – додала журналістка.
Саме тому нейтральна позиція України важлива й зараз це навіть можна використати на свою користь. Зараз республіканці і демократи говорять про свою відданість Україні. І про те, що вони завжди допомагали і допомагатимуть. Це ставить Україну на політичну мапу. В принципі, якщо правильно повестися з цією кризою, то вона може бути й корисна для нас,
– підсумувала Гонгадзе.
Зустріч Зеленського і Трампа на тлі скандалу: деталіЗустріч президентів України та США відбудеться на тлі гучного скандалу, що виник у Вашингтоні та є пов’язаний із Києвом. Він стосується телефонної розмови Трампа та, імовірно, Зеленського, що відбулась 25 липня.
Оточення американського лідера звинуватило його у тиску на співрозмовника та спробах залучити останнього до здійснення впливу на виборах президента США-2020. Йдеться про відкриття справи щодо сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.
Згодом Байден висловив вимогу, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу-партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії, змушуючи Україну порушувати верховенство права і сподіваючись отримати з цього політичну вигоду".
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