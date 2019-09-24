Відповідати на питання, чи тиснув Дональд Трамп, все ж доведеться, – Гонгадзе

Тема України ще більше розгорається у США. Демократи у Конгресі збираються для того, щоб визначитися, чи будуть вони оголошувати процедуру імпічменту президенту Дональду Трампу.

Про це в прямому етері 24 каналу розповіла журналістка "Голосу Америки" Мирослава Гонгадзе.

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За її словами, напередодні виступу в Генасамблеї ООН очільник Білого дому змінив свою риторику і заявив, що він насправді затримував допомогу для України через те, що Франція і Німеччина недостатньо допомагають Україні. І він зазначив, що очікує теплу зустріч з Володимиром Зеленським.

Також Мирослава Гонгадзе мала можливість зустріти президента України Володимира Зеленського. У коментарі їй він заявив, що Україна – сильна країна і не потребує допомоги. Проте дуже важливо, що США стояли на нашому боці у війні з Росією. Вона додала, що Зеленський також очікує теплої зустрічі з американським лідером.

Зустрічі Володимира Зеленського з пресою не було. Очікується, що вона буде 25 вересня і на ній президент зможе відповісти на більш детальні запитання журналістів.

Американські медіа очікують, що Зеленський якось пояснить ситуацію з телефонними дзвінками. Офіс Президента тримає нейтральну позицію і виглядає так, що це правильно не влізати у політичні баталії між демократами та республіканцями. Проте відповідати на запитання, чи тиснув Дональд Трамп, все ж таки доведеться,

– сказала Гонгадзе.

"В американців виникає зв’язок між Україною та корупцією. Всюди на газетних шпальтах написано українська криза, яка на думку деяких оглядачів, може стати цвяхом в труну Трампа. Це дуже серйозна контраверсія, але він поки відкидає всі звинувачення. Проте він змінює свою риторику та позицію. Вона не є постійною, Трамп насправді визнав вже дуже багато речей, які можуть розглядатися як порушення закону у США", – додала журналістка.

Саме тому нейтральна позиція України важлива й зараз це навіть можна використати на свою користь. Зараз республіканці і демократи говорять про свою відданість Україні. І про те, що вони завжди допомагали і допомагатимуть. Це ставить Україну на політичну мапу. В принципі, якщо правильно повестися з цією кризою, то вона може бути й корисна для нас,

– підсумувала Гонгадзе.