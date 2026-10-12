Об этом говорится в посте главы внешнеполитического ведомства на странице в X.
Что говорят в МИД Украины о заявлениях Кремля?
Каждое подобное высказывание со стороны представителей России лишь пополняет список доказательств для международного правосудия.
"Зеленский не заслужил передышки на поле боя", – говорит военный преступник Лавров. "Однако Лавров уже заслужил себе место в первом ряду на Специальном трибунале за преступление агрессии", – говорится в публикации.
Сибига подчеркнул, что чем больше неуместных и циничных комментариев звучит со стороны российских деятелей, тем больше доказательств фиксируется для будущего судебного процесса.
Подробнее о позиции России и США
Лавров заявил, что Зеленский якобы не заслужил прекращения огня. По его словам, Украина и западные партнеры стремятся использовать перемирие, чтобы выиграть время для перевооружения украинской армии. Он также утверждал, что Москва не меняла целей войны и продолжает их достигать.
Вместе с тем российский министр назвал реакцию Зеленского на заявления Трампа притворным удивлением и отверг возможность доверять обещаниям Киева.
Резонансным стало и заявление главы Белого дома. На днях он сказал, что "Россия якобы стремится завершить войну", а Владимир Зеленский, мол, от этого отказывается.