Об этом говорится в посте главы внешнеполитического ведомства на странице в X.

Что говорят в МИД Украины о заявлениях Кремля?

Каждое подобное высказывание со стороны представителей России лишь пополняет список доказательств для международного правосудия.

"Зеленский не заслужил передышки на поле боя", – говорит военный преступник Лавров. "Однако Лавров уже заслужил себе место в первом ряду на Специальном трибунале за преступление агрессии", – говорится в публикации.

Сибига подчеркнул, что чем больше неуместных и циничных комментариев звучит со стороны российских деятелей, тем больше доказательств фиксируется для будущего судебного процесса.

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