Про це йдеться в дописі очільника зовнішньополітичного відомства на сторінці в X.

Що кажуть у МЗС України про заяви Кремля?

Кожне подібне висловлювання з боку представників Росії лише розширює перелік доказів для міжнародного правосуддя.

"Зеленський не заслужив перепочинку на полі бою", – каже воєнний злочинець Лавров. "Однак Лавров уже заслужив собі місце в першому ряду на Спеціальному трибуналі за злочин агресії", – йдеться у публікації.

Сибіга підкреслив, що чим більше недоречних і цинічних коментарів лунає з боку російських діячів, то більше доказів фіксується для майбутнього судового процесу.

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