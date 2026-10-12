Про це йдеться в дописі очільника зовнішньополітичного відомства на сторінці в X.
Що кажуть у МЗС України про заяви Кремля?
Кожне подібне висловлювання з боку представників Росії лише розширює перелік доказів для міжнародного правосуддя.
"Зеленський не заслужив перепочинку на полі бою", – каже воєнний злочинець Лавров. "Однак Лавров уже заслужив собі місце в першому ряду на Спеціальному трибуналі за злочин агресії", – йдеться у публікації.
Сибіга підкреслив, що чим більше недоречних і цинічних коментарів лунає з боку російських діячів, то більше доказів фіксується для майбутнього судового процесу.
Детальніше про позицію Росії та США
Лавров заявив, що Зеленський нібито не заслужив на припинення вогню. За його словами, Україна та західні партнери прагнуть використати перемир'я, щоб виграти час для переозброєння української армії. Він також стверджував, що Москва не змінювала цілей війни й продовжує їх досягати.
Разом із тим російський міністр назвав реакцію Зеленського на заяви Трампа удаваним здивуванням і відкинув можливість довіряти обіцянкам Києва.
Резонансною стала й заява очільника Білого дому. Днями він сказав, що Росія нібито прагне завершити війну, а Володимир Зеленський, мовляв, від цього відмовляється.