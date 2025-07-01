Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение украинского президента, обнародованное во вторник, 1 июля.

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