Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение украинского президента, обнародованное во вторник, 1 июля.
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Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по Гуляйполю в Запорожской области. Он пообещал ответ за эту атаку.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение украинского президента, обнародованное во вторник, 1 июля.
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