Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення українського президента, оприлюднене у вівторок, 1 липня.

Дивіться також Росіяни вдарили по Гуляйполю: загинув полковник Захаревич та інші військові

Які деталі повідомив Зеленський

За його словами, протягом дня тривав розбір завалів після удару по Гуляйполю. Володимир Зеленський констатував, що внаслідок атаки є загиблі серед військових та цивільного населення.

Загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Захаревич, інші хлопці з бригади. Мої співчуття всім рідним та близьким. Триває повне розслідування обставин цього удару,

– сказав він.