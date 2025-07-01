Про це пише 24 Канал з посиланням на бригадного генерала Сергія Собко.

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Загинув Сергій Захаревич

Трагічну звістку про загибель військового Собко повідомив у вівторок, 1 липня. За його словами, в Захаревича залишилися троє дітей.

"Сьогодні загинув воїн, син, чоловік, батько трьох дітей, мій друг – Сергій Захаревич… Ти був найкращим з нас, коли ми вчилися, найталановитішим. Був найкращим і потім, коли вже стали офіцерами", – написав Сергій Собко.

Обставини загибелі полковника невідомі.

"Меттіс казав, що є дві риси, які він цінує в лідерах найбільше – це aggressiveness та initiative. Ооо, це саме про тебе. Немає в нас яскравішого прикладу офіцера із цими двома якостями", – розповідає Собко.

Зазначимо, Захаревича у лютому 2025 року призначили командиром 110-ї окремої механізованої бригади. До цього він обіймав посаду заступника командира 33-ї механізованої бригади.

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