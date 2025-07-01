Повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Волинської області.

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Що відомо про полеглого Героя

Старший сержант, боєць стрілецького батальйону Юрій Кривошапка загинув 28 червня під час виконання бойового завдання на Донеччині.

На момент смерті йому було всього лише 38 років. У захисника залишились дружина та двоє неповнолітніх дітей – донька та син.

Юрій Кривошапка / Фото поліції Волинської області

В поліції розповіли, що Юрій народився в селі Шклиньна Горохівщині. З 2008 року він працював в органах МВС, вже з 2015 року – на різних посадах у поліції Горохова.

До лав стрілецького батальйону поліції Волині Юрій приєднався у червні 2024 року.

"Боєць гідно виконував службові обов’язки та бойові розпорядження, залишаючись вірним Присязі до кінця, до останнього подиху. Загинув як Герой – у бою з російськими загарбниками", – наголосили у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 29 червня загинув льотчик 1 класу Максим Устименко. Під час відбиття масованої російської атаки пілот збив 7 ворожих повітряних цілей, однак його літак зазнав ушкоджень і почав падати. Пілот відвів літак від населеного пункту, але не встиг катапультуватись.