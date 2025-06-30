Про це повідомив голова Долинської територіальної громади Іван Дирів, передає 24 Канал. На війні проти російських окупантів загинув захисник з Івано-Франківщини Шархан Мовчан.

Читайте також Хлопець зі сталі, у якого залишився син: що відомо про загиблого пілота F-16 Максима Устименка

Удар ворожого дрона обірвав життя молодого бійця

Йому було лише 33 роки. Захисник прийняв свій останній бій 23 червня 2025 року біля Андріївки на Сумщині. Під час виконання бойового завдання воїн загинув внаслідок удару ворожого дрона.

Молодий, відважний, відданий Україні до останнього подиху. Щирі співчуття рідним і близьким. Схиляємо голови в скорботі. Ми пам’ятаємо. І завжди пам’ятатимемо. Вдячні навіки за подвиг,

– написав Дирів.

Шархан Мовчан був солдатом, стрільцем-номером обслуги штурмового підрозділу. У січні йому виповнилося 33 роки. Коли тіло загиблого воїна привезуть додому, у міськраді обіцяють повідомити пізніше.