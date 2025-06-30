Об этом сообщил председатель Долинской территориальной общины Иван Дырив, передает 24 Канал. На войне против российских оккупантов погиб защитник из Ивано-Франковской области Шархан Мовчан.

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Удар вражеского дрона оборвал жизнь молодого бойца

Ему было всего 33 года. Защитник принял свой последний бой 23 июня 2025 года возле Андреевки на Сумщине. Во время выполнения боевого задания воин погиб в результате удара вражеского дрона.

Молодой, отважный, преданный Украине до последнего вздоха. Искренние соболезнования родным и близким. Склоняем головы в скорби. Мы помним. И всегда будем помнить. Благодарны навеки за подвиг,

– написал Дыров.

Шархан Мовчан был солдатом, стрелком-номером обслуги штурмового подразделения. В январе ему исполнилось 33 года. Когда тело погибшего воина привезут домой, в горсовете обещают сообщить позже.