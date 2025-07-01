Сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Волынской области.
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Что известно о павшем Герое
Старший сержант, боец стрелкового батальона Юрий Кривошапка погиб 28 июня во время выполнения боевого задания в Донецкой области.
На момент смерти ему было всего лишь 38 лет. У защитника остались жена и двое несовершеннолетних детей – дочь и сын.
Юрий Кривошапка / Фото полиции Волынской области
В полиции рассказали, что Юрий родился в селе Шклиньна Гороховского района. С 2008 года он работал в органах МВД, уже с 2015 года – на разных должностях в полиции Горохова.
В ряды стрелкового батальона полиции Волыни Юрий присоединился в июне 2024 года.
"Боец достойно выполнял служебные обязанности и боевые распоряжения, оставаясь верным Присяге до конца, до последнего вздоха. Погиб как Герой – в бою с российскими захватчиками", – отметили в сообщении.
Напомним, в ночь на 29 июня погиб летчик 1 класса Максим Устименко. Во время отражения массированной российской атаки пилот сбил 7 вражеских воздушных целей, однако его самолет получил повреждения и начал падать. Пилот отвел самолет от населенного пункта, но не успел катапультироваться.