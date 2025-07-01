А також інші українські військовослужбовці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
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Що відомо про загибель Захаревича
Глава держави зазначив, що 1 липня весь день тривав розбір завалів після російського цинічного удару по Гуляйполю.
На жаль, є втрати – і військові, і цивільні. Загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Захаревич, інші хлопці з бригади. Мої співчуття всім рідним та близьким,
– повідомив Зеленський.
Він також додав, що внаслідок удару російських окупантів понад 30 людей отримали поранення. Їм надають необхідну медичну допомогу. Наразі триває повне розслідування обставин цього удару.