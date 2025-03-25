Однако, действительно ли это более выгодно для украинской стороны 24 Каналу объяснил эксперт по авиации Валерий Романенко.

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Плюсы и минусы идеи

Временное перемирие на 30 дней может стать первым этапом длительного перемирия между Россией и Украиной. Впрочем, Романенко считает процесс его установления очень сложным.

Работать это будет не очень, скажем прямо. Вспомните слова Отто фон Бисмарка, что договоры с Россией не стоят бумаги, на которой их подписывают. Россияне постоянно будут говорить, что их спровоцировал, якобы Украина нарушила соглашение и тому подобное,

– убежден авиаэксперт.

В то же время он считает, что такое перемирие в небе выгодно обеим сторонам. Украинцы смогут отдохнуть от ежедневных дроново-ракетных ударов. Военная выгода будет зависеть от условий прекращения обстрелов. Если россияне выдвинут условие не поставлять Украине в этот период боеприпасы – это очень невыгодно для нас. Россияне запустили на полную мощность свои производственные процессы, а Украина очень просядет в это время.

"Все вопросы, все условия, возможные вариации нужно обсудить очень старательно и очень неуступчиво", – резюмировал Романенко.