Однак, чи справді це більш вигідно для української сторони, 24 Каналу пояснив експерт з авіації Валерій Романенко.

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Плюси та мінуси ідеї

Тимчасове перемир'я на 30 днів може стати першим етапом тривалого перемир'я між Росією та Україною. Втім, Романенко вважає процес його встановлення дуже складним.

Працювати це буде не дуже, скажемо прямо. Згадайте слова Отто фон Бісмарка, що договори з Росією не варті паперу, на якому їх підписують. Росіяни постійно будуть казати, що їх спровокували, нібито Україна порушила угоду тощо,

– переконаний авіаексперт.

Водночас він вважає, що таке перемир'я в небі вигідне обом сторонам. Українці зможуть відпочити від щоденних дроново-ракетних ударів. Військова вигода буде залежати від умов припинення обстрілів. Якщо росіяни висунуть умову не постачати Україні в цей період боєприпаси – це дуже невигідно для нас. Росіяни запустили на повну потужність свої виробничі процеси, а Україна дуже просяде в цей час.

"Всі питання, всі умови, можливі варіації потрібно обговорити дуже старанно і дуже непоступливо", – резюмував Романенко.