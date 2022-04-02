Литва ввела санкции на недвижимое имущество, которое принадлежит Шейнину и его жене. Речь идет о квартире площадью более 100 квадратных метров, которая расположена в курортном городке Паланга.

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Литва ввела санкции против российского пропагандиста

Стоимость этой квартиры, по данным массовой оценки в 2014 году, составляла почти 60 тысяч евро. Однако Служба расследования финансовых преступлений заявила, что текущая цена этой недвижимости будет значительно выше.

Российский пропагандист в прошлом получил благодарность от президента государства-агрессора Владимира Путина. Он также ведет шоу на одном из российских телеканалов.

В Службе расследования финансовых преступлений добавили, что из-за финансовых санкций ЕС, которые были введены Литвой против России, сумма замороженных активов пересекла отметку в 10,8 миллиона евро, 3,4 миллиона долларов и 645 тысяч российских рублей.

В Литве также реализовали санкционные ограничения в отношении Беларуси, территорию которой Россия использует для атак на Украину. Речь идет о 4 юридических лицах и одном физическом. Общая сумма "замороженных" активов составляет более 46 тысяч евро.

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