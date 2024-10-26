Об этом сообщили в Армии обороны Израиля. Взрывы также слышали и в иранской столице Тегеране.

Интересно Израиль не давал США никаких гарантий, что будет избегать атак по ядерным объектам Ирана, – CNN

Что известно об атаке Израиля по Ирану

В ЦАХАЛ заявили, что в ответ на месяцы непрерывных атак со стороны Ирана против Израиля именно сейчас израильские военные наносят точные удары по иранским военным целям.

Как и любая другая суверенная страна мира, Государство Израиль имеет право и обязанность ответить. Наши оборонительные и наступательные возможности полностью мобилизованы,

– написали в Армии обороны Израиля.

Там также отметили, что израильские военные сделают все необходимое, чтобы защитить государство Израиль и его народ.

До этого, издание The Times of Israel, со ссылкой на соцсети, писало, что в Тегеране, столице Ирана, слышали по меньшей мере 5 взрывов. Громко было и в соседнем городе Карадж.

Возможные взрывы в Тегеране 26 октября / Фото из соцсетей

Иранские СМИ также сообщают о взрывах вблизи международного аэропорта Имама Хомейни. Очевидцы говорят, что жители вышли на улицы после громких звуков. Также начали отменять авиарейсы в Тегеран.

Иранская журналистка Марьям Нараги сообщила, что слышала мощные взрывы, которые прогремели в столице, в восточной части Тегерана, в районе Пардис, где есть военные базы Ирана и секретный военный объект Парчин.

В Тегеране были взрывы: смотрите видео

Кроме того, источник издания CBS News сообщил, что израильская атака была ограничена военными целями, а не ядерными или нефтяными установками. По словам собеседника, США получили заблаговременное предупреждение об этом ответе на предыдущую иранскую массированную атаку.

Интересно, что одновременно сирийские СМИ также сообщают о взрывах над Дамаском и Хомсом в Сирии. Там также якобы работала противовоздушная оборона.

К слову, во время массированной атаки по Израилю 1 октября Иран запустил около 180 ракет. Тогда системы противовоздушной обороны перехватывала вражеские ракеты, а по всей стране раздавалась воздушная тревога.