Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW). Отмечают, что Россия хотела бы чаще устраивать подобные атаки, но не имеет достаточно оборонного потенциала.

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В частности, аналитики цитируют одного из российских военкоров, который отметил, что такие "массовые и разрушительные удары не должны быть одноразовыми".

Милблогер призвал российское военное командование проводить такие удары на регулярной основе, чтобы достичь стратегического и системного влияния на Украину. Впрочем, России, вероятно, не хватает оборонно-промышленного потенциала, чтобы поддерживать такие масштабные удары в аналогичном масштабе с регулярностью,

– говорится в отчете.

При этом в ISW ссылаются на украинских чиновников, которые отмечают, что эта атака свидетельствует об "острой потребности Украины получить больше систем противовоздушной обороны от партнеров", а партнеры Украины должны отменить ограничения для Украины на дальние удары по территории России оружием, предоставленной Западом.