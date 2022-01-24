По словам главы Рады, психологическое давление на Украину продолжается. Она проявляется именно в размышлении российских депутатов над признанием "республик".

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Стефанчук: Мы обсудим этот вопрос в Раде

Стефанчук отметил, что у России есть "рецепт для соседей". Он предлагает россиянам сосредоточиться на собственных проблемах и не омрачать себя мифом о захвате земель.

В Раде мы обсудим вопросы. Убежден, что украинский парламент ответит достойно,

– подчеркнул он.

По мнению главы парламента, им следует беспокоиться об экономическом благополучии собственных граждан, чтобы иметь международную поддержку и признание. "Все остальное приведет к санкциям и прочим неприятностям. Посягать на территориальную целостность соседних государств – это путь в бездну", – добавил он.

Признание боевиков Россией: что известно

Россия почти 8 лет контролирует боевиков на Донбассе. Однако на официальном уровне Кремль не спешит признавать "республику". Эту инициативу решили взять на себя российские депутаты.

Уже в конце 2021 года они начали разрабатывать документ об официальном признании наемников. Это предложили коммунисты, вторые по численности в Госдуме.

Коммунисты во главе с Владимиром Зюгановым внесли 19 января в Госдуму свой "законопроект". Они попросили главу Кремля официально признать пророссийские группировки боевиков.

В то же время, Госдума не спешит признавать своих боевиков на Донбассе. Законопроект назвали "провокативным" и "несвоевременным".

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