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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

"Ответим жестко": Захарченко снова пригрозил Украине

787 Читати новину українською
Захарченко в очередной раз пригрозил украинской власти
Захарченко в очередной раз пригрозил украинской власти / Фото из открытых источников

Глава оккупационной администрации оккупированных территорий Донетчины Александр Захарченко пригрозил Украине жесткой реакцией в ответ на попытку насильственного захвата Донбасса.

Об этом сообщает "Обореватель".

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Закон (о "реинтеграции" – "24") принят, и он работает на уничтожение "ДНР" и "ЛНР". Он развязывает руки и Порошенко, и военным,
– сказал Захарченко.

В то же время он отметил, что Украина не решится на полномасштабные военные действия без команды из США.

Кроме того, пророссийский боевик пригрозил, что любые попытки Украины насильно захватить Донбасс закончатся провалом.

"Ничего у них не выйдет. Ко всем действиям мы готовы. Ответим жестко и в военной, и в экономической, и в политической сферах", – подчеркнул террорист.

Напомним, Захарченко заявил, что оккупационная власть Донбасса собирается создать "народный трибунал карателей" в ответ на подписание Президентом Украины Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса.

Что такое закон о реинтеграции Донбасса? Документ впервые официально фиксирует, что Россия является инициатором вооруженной агрессии против Украины и оккупантом части украинской территории. Это означает, что Украина не проводит АТО, а принимает меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях. Террористические организации "ДНР" и "ЛНР" будут называться "представителями оккупационных администраций РФ".

Теги: Новости Украины Реинтеграция Донбасса Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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