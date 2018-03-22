"Відповімо жорстко": Захарченко знову пригрозив Україні

Очільник окупаційної адміністрації окупованих територій Донеччини Олександр Захарченко пригрозив Україні жорсткою реакцією у відповідь на спробу насильницького захоплення Донбасу.

Про це повідомляє "Обореватель".

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Закон (про "реінтеграцію" – "24") прийнято, і він працює на знищення "ДНР" і "ЛНР". Він розв'язує руки і Порошенку, і військовим,

– сказав Захарченко.

Водночас він зазначив, що Україна не наважиться на повномасштабні військові дії без команди зі США.

Окрім того, проросійський бойовик пригрозив, що будь-які спроби України насильно захопити Донбас закінчаться провалом.

"Нічого у них не вийде. До всіх дій ми готові. Відповімо жорстко і у військовій, і в економічній, і політичній сферах", – наголосив терорист.

Нагадаємо, Захарченко заявив, що окупаційна влада Донбасу збирається створити "народний трибунал карателів" у відповідь на підписання Президентом України Петром Порошенком закону про реінтеграцію Донбасу.

Що таке закон про реінтеграцію Донбасу? Документ вперше офіційно фіксує, що Росія є ініціатором збройної агресії проти України та окупантом частини української території. Це означає, що Україна більше не проводить АТО, а вживає заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях. Терористичні організації "ДНР" та "ЛНР" називатимуться "представниками окупаційних адміністрацій РФ".