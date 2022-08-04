Об этом заявил руководитель волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный у себя на странице Facebook. По его словам, подобными заявлениями международная организация оправдывает российскую агрессию.

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"По мнению Amnesty International, жизнь мирных украинцев ставят под угрозу не россияне, которые 5 месяцев без разбора обстреливают нашу территорию запрещенным к использованию вооружением, а ВСУ... По их логике, ответственность несет не агрессор, а жертва. Мол, украинцы сами виноваты, что обороняются. Если бы сдались сразу – никого бы не убивали", – отметил Палатный.

Он выразил надежду, что международное сообщество и украинское государство дадут оценку заявлению Amnesty International и сделают выводы.

Кратко о скандальном заявлении Amnesty International

Как сообщалось ранее, Amnesty International опубликовала доклад, из которого следует, что украинские войска нарушают законы войны, размещая боевую технику и вооружение в школах, больницах и жилых районах.

Организация пришла к такому выводу, анализируя атаки россиян на Донбассе, а также в Харьковской и Николаевской областях. Якобы ВСУ отбивались от оккупантов внутри жилых районов.

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