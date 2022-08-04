Про це заявив керівник волонтерського штабу "Українська команда" Артур Палатний у себе на сторінці в Facebook. За його словами, такими заявами міжнародна організація виправдовує російську агресію.

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"На думку Amnesty International, життя мирних українців ставлять під загрозу не росіяни, які 5 місяців без розбору обстрілюють нашу територію забороненим до використання озброєнням, а ЗСУ... Бо, за їхньою логікою, відповідальність несе не агресор, а жертва. Мовляв, українці самі винні, що обороняються. Якби здалися одразу – нікого б не вбивали", – зазначив Палатний.

Він висловив сподівання, що міжнародна спільнота та українська держава дадуть оцінку заяві Amnesty International і зроблять висновки.

Коротко про скандальну заяву Amnesty International

Як повідомлялось раніше, Amnesty International опублікувала доповідь, з якої випливає, що українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях і житлових районах.

Організація дійшла такого висновку, аналізуючи атаки росіян на Донбасі, а також у Харківській та Миколаївській областях. Начебто ЗСУ відбивались від окупантів зсередини житлових районів.

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