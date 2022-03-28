Как рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, ранее за соответствующее решение проголосовала Верховная Рада.
Важно За распространение информации о позициях войск могут ввести уголовную ответственность
Теперь преступлением будет считаться несанкционированное распространение информации о:
- направлении, перемещении международной военной помощи в Украину.
- перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других военных формирований Украины.
Маляр объяснила значение слов "несанкционированное" и "распространение". По ее словам, распространение – это распространение информации по всем возможным каналам, в частности через интернет. К примеру, письма, публичные выступления, открытки.
Не считается преступлением, если вы передаете эту информацию правоохранителям или непосредственно лицу, которого эта информация касается,
– сказала она.
В то же время, слово "несанкционированное" означает, что эта информация опубликована до того, как ее обнародовали официально Генеральный штаб или без письменного разрешения Генштаба. Речь идет только о распространении информации во время военного положения.
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Также важно не распространять фотографии последствий обстрелов. В частности, советник главы ОП Алексей Арестович объяснял причины:
- "сначала есть разведка. Корректировщики огня оккупантов есть, как в Киеве, так и во Львове или Ивано-Франковске;
- затем идет удар, дальше – корректировка. Важнейшим этапом является определение последствий обстрелов. Ибо в зависимости от этого подбирается тип боеприпасов, снаряжение, тип оружия, из которого будут осуществлять следующие обстрелы;
- и вот как раз оценка результатов удара является важным элементом, и вы помогаете врагу. За то, что вы снимаете и публикуете, вы уже заслуживаете награду от России".
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