Как рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, ранее за соответствующее решение проголосовала Верховная Рада.

Важно За распространение информации о позициях войск могут ввести уголовную ответственность

Теперь преступлением будет считаться несанкционированное распространение информации о:

направлении, перемещении международной военной помощи в Украину.

перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других военных формирований Украины.

Маляр объяснила значение слов "несанкционированное" и "распространение". По ее словам, распространение – это распространение информации по всем возможным каналам, в частности через интернет. К примеру, письма, публичные выступления, открытки.

Не считается преступлением, если вы передаете эту информацию правоохранителям или непосредственно лицу, которого эта информация касается,

– сказала она.

В то же время, слово "несанкционированное" означает, что эта информация опубликована до того, как ее обнародовали официально Генеральный штаб или без письменного разрешения Генштаба. Речь идет только о распространении информации во время военного положения.

Это интересно – Уголовная ответственность за распространение военных тем: смотрите видео

Также важно не распространять фотографии последствий обстрелов. В частности, советник главы ОП Алексей Арестович объяснял причины:

"сначала есть разведка. Корректировщики огня оккупантов есть, как в Киеве, так и во Львове или Ивано-Франковске;

затем идет удар, дальше – корректировка. Важнейшим этапом является определение последствий обстрелов. Ибо в зависимости от этого подбирается тип боеприпасов, снаряжение, тип оружия, из которого будут осуществлять следующие обстрелы;

и вот как раз оценка результатов удара является важным элементом, и вы помогаете врагу. За то, что вы снимаете и публикуете, вы уже заслуживаете награду от России".

Сколько стоит техника оккупантов, которую утилизируют украинские защитники: смотрите видео