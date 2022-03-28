Як розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, раніше за відповідне рішення проголосувала Верховна Рада.

Важливо За поширення інформації про позиції військ можуть запровадити кримінальну відповідальність

Відтепер злочином буде вважатися несанкціоноване розповсюдження інформації про:

направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну.

переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших військових формувань України.

Маляр пояснила значення слів "несанкціоноване" та "розповсюдження". За її словами, розповсюдження – це поширення інформації всіма можливими каналами, зокрема через інтернет. До прикладу, листи, публічні виступи, листівки.

Не вважається злочином, якщо ви передаєте цю інформацію правоохоронцям або безпосередньо тій особі, якої ця інформація стосується,

– сказала вона.

Водночас слово "несанкціоноване" означає, що ця інформація викладена до того, як її оприлюднили офіційно Генеральний штаб або без письмового дозволу Генштабу. Мовиться лише про розповсюдження інформації під час воєнного стану.

Це цікаво – Кримінальна відповідальність за розповсюдження військових тем: дивіться відео

Також важливо не поширювати фотографії наслідків обстрілів. Зокрема радник глави ОП Олексій Арестович пояснював причину:

"спочатку є розвідка. Корегувальники вогню окупантів є, як у Києві, так і у Львові чи Івано-Франківську;

потім йде удар, далі – корегування. Найважливішим етапом є визначення наслідків обстрілів. Бо залежно від цього підбирається тип боєприпасів, спорядження, тип зброї, з якої нестимуться наступні обстріли;

і от якраз оцінка результатів удару є важливим елементом, і ви тут допомагаєте ворогу. За те, що ви знімаєте і публікуєте, – ви вже заслуговуєте на нагороду від Росії".