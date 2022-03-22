Такого рішення дійшли у Комітеті з питань правоохоронної діяльності, повідомляє народний депутат Андрій Осадчук.
До теми На Волині білорус збирав інформацію про розміщення й пересування техніки ЗСУ
Зокрема, там пропонують запровадити кримінальну відповідальність за:
Незаконне використання гуманітарної допомоги чи благодійних пожертв.
Продаж таких товарів загальною вартістю від 620 тисяч гривень або інше їх використання з метою отримання прибутку є злочином. У воєнний час буде каратися позбавленням волі від 5 до 7 років.
Несанкціоноване розповсюдження інформації про позиції військових.
Зокрема, про направлення та переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, а також рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших військових формувань України в умовах воєнного або надзвичайного стану.
За розповсюдження такої інформації загрожує від 5 до 8 років ув’язнення. Водночас для організованої групи чи з корисливих мотивів – від 8 до 12 років ув’язнення.
Взагалі нічого не фотографуйте, що стосується військової техніки. Будьте уважні та обережні, так ми швидше здобудемо перемогу,
– написав Андрій Осадчук.
Наразі рішення остаточно мають погодити голови депутатських фракцій і груп та керівництво Парламенту.
До слова, днями у мережу виклали відео, яке російські окупанти використали, щоб завдати потужного ракетного удару по торговельному центру Retroville в Києві. Чоловіка, який зробив це, вже затримали.
Цікаво – Окупант здав свій танк українцям за винагороду: