Авось не заметят… Или прикинуться ветошью и не отсвечивать… Как, собственно, мы (группа ИС) и предполагали... Отвод мордо-войск от наших границ "по-тувински" приобрел, скажем так... Несколько специфический характер...

Причем настолько специфический, что... Проконтролировать сей процесс 24.04.2021 были направлены сразу два стратегических БПЛА США RQ-4 Global Hawk (позывные FORTE-10 и FORTE-12).

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Напомню для тех, кто забыл – обычно во всей Европе работают не больше 5-6 таких машин, исторический максимум сосредоточения американским командованием этих БПЛА на Европейском ТВД был зафиксирован, в свое время, лишь единожды и составил 8 единиц. Потому, одновременное появление сразу 2-х таких аппаратов в украинском воздушном пространстве, а так же в районе Черного моря – явно не слишком рядовой случай...

Обе машины выполнили не совсем обычные по профилю полеты, причем во взаимодействии с самолетом-разведчиком ВМС США Р-8А Poseidon…

Дело в том, что один из этих БПЛА (а именно – FORTE-10) фактически проигнорировал "объявленный" военным командованием РФ запрет на пролет в одной из "закрытых" зон воздушного пространства (до эшелона в 19 тысяч метров) вблизи Крымского полуострова... И, снизившись до высоты 14.5-15 тысяч метров, не спеша продефилировал вдоль крымского побережья в указанной зоне, не входя непосредственно в воздушное пространство полуострова…

Многие заинтересованные наблюдатели связали все эти действия стратегических разведывательных БПЛА США с якобы желанием американцев вскрыть систему российской ПВО, развернутой как раз на территории Крымского полуострова…

Но, мы так не думаем.... Точнее, думаем, не совсем так…

Дело в том, что оба указанных аппарата достаточно детально также исследовали не только Крым, но и поработали в районе собственно российского черноморского побережья, дойдя до района юго-западнее Туапсе – Сочи... Более того, достаточно предметно эти "Хоуки" проинспектировали западную и северо-западную часть Крыма, которая наиболее близка к стратегически ключевому району украинского побережья – отрезку Скадовск – Херсон – Николаев…

RQ-4 Global Hawk / Фото википедия

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С точки зрения проведения каких-либо десантно-высадочных операций противника, именно этот участок украинского побережья наиболее удобен (без учета Азовского побережья)…

Напомню, орки сосредоточили и развернули в Крыму достаточно мощную амфибийно-десантную группировку войск, включая не только собственно части и соединения МП и ВДВ, которые там дислоцировались на "постоянной основе", но и существенно усилив их целым рядом подразделений из состава ВДВ и МП из других регионов Мордора... Включая части и подразделения 7-й десантно-штурмовой дивизии, 171-го опмп Каспийской флотилии и ряда соединений ВДВ…

Ко всему прочему, собственно амфибийные силы и средства ЧФ-а, вполне достаточные для проведения десантной операции силами "штатной" 810-й бригады МП ЧФ-а и парой отдельных батальонов МП, были резко и масштабно усилены соответствующими силами и средствами не только из состава Каспийской флотилии, но и Балтийского и даже Северного флотов РФ...

А в качестве второго эшелона (так сказать, на случай необходимости развития успеха)... Орковское командование недвусмысленно выдвинуло и развернуло на этом же направлении соединения и подразделения 58-й ОА ЮВО… Со всем своим "железом", включая танки, дальнобойную артиллерию и ракетные системы...

И это не считая развернутой в Крыму и в Ростовской области дополнительной мощной ударной группировки ВКС РФ... Преимущественно на новой и модернизированной авиатехнике... Про КР "Калибр" на носителях из состава ЧФ-а, я даже не вспоминаю…

По-сути, российское военное командование отработало под прикрытием сосредоточения массы частей и соединений своих Сухопутных войск, пригнанных в район Воронежа, Курска, "активизировавшихся Абизян Бомбаса" и прочих танцев с бубнами... Сценарий проведения стратегической наступательной операции на нашем Южном направлении, включающий, надо полагать, массированный ракетно-авиационный удар и как минимум одну десантную операцию оперативно-тактического масштаба (а скорее всего – несколько...)… И да, Патрушев в Крым... Тоже не случайно заезжал…

Вот, собственно, американские "Глоубал Хоуки" и прилетели 24-го апреля поглядеть, рассасывается вся эта орда или так, ваньку валяет…

Как показали результаты... Существенного изменения в составе сосредоточенной и развернутой группировки российских войск на нашем Южном направлении, пока не происходит…

Ну, будем посмотреть...

И да, намедни очередной российский военный спутник, коих у орков на орбите, итак, осталось не так что бы много, весьма красочно (сгорев в плотных слоях атмосферы) прекратил свое бренное существование...