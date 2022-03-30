Соответствующую информацию обнародовали в Генштабе ВСУ. Об этом написали в сводке по состоянию на полночь 29 марта, – после 34 дней войны, которую Россия начала против Украины.

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Оккупанты, вероятно, хотят ввести ВСУ в заблуждение

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что, по некоторым признакам, российский враг перегруппирует подразделения, чтобы сосредоточить свои основные усилия на Востоке.

В то же время, так называемый "отвод войск", вероятно, является ротацией отдельных подразделений и преследует цель введения в заблуждение военного руководства Вооруженных Сил Украины и создания ложного представления относительно отказа оккупантов от замысла окружить город Киев,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Стоит вспомнить, что в Генштабе объяснили – врагу не удалось:

достичь админграниц Донецкой и Луганской областей;

окружить Киев;

установить контроль над левобережной частью Украины.

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