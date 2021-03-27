В XIX веке в каждой стране люди имели свои странные привычки и развлечения. А вот парижане выделялись тем, что любили развлекаться не в театрах, а посещая морг.

Походы в морг часто сравнивали с посещением театра. Официальной функцией морга было установление идентификации тел, но мало кто из них ездил туда с намерением помочь полиции раскрыть преступление. Большинство ходили на разгул и сплетни.

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Болезненное влечение к сенсациям

У парижан был необычайный аппетит к сенсациям, а газеты поставляли корм, разворачивая спекулятивные истории о последнем преступлении вместе с отчетливыми подробностями, которые общественность со рвением съедала.

Закончив читать в газете об убийстве, они отправились прямиком в морг, чтобы рассмотреть тело жертвы во плоти. Часто эти выходы были семейными делами, ибо морг был местом социальных собраний, где смешивались люди всех уровней и полов. Даже детей привлекали к этому гнусному ритуалу.



Парижане ходили целыми семьями в морг / Фото wikimedia commons

Морг изнутри

Тела выставляли за стеклянным окном на косых мраморных плитах, раздетых лишь до пояса. Собственная одежда была подвешена над ними, чтобы помочь в идентификации. Из трубы над их головами капала холодная вода, чтобы замедлить процесс разложения. Тела лежали так до 3 дней, после чего их заменяли восковым литьем или фотографией, если была такая потребность.



Парижский морг имел большое смотровое окно / Фото wikimedia commons

Над стеклянным смотровым окном была установлена завеса, которую затягивали, когда меняли умерших, подобно тому, как засовывали шторы над театральной сценой.

Толпы у морга

Хотя морг был открыт 7 дней в неделю в течение всего дня, попасть туда было нелегко, особенно когда выставляли "свежий" труп.

В 1876 году зарезанное тело женщины извлекли из Сены, очевидно убитую ее возлюбленным. Это вызвало сенсацию в СМИ, и в последующие дни от 300 до 400 тысяч человек подали документы в морг, чтобы увидеть ее останки.

В другое время случайная смерть 4-летней девочки потянула толпу в более 150 тысяч. Чтобы добавить драматизма трагедии, морг поставил труп маленького ребенка на стуле, вместо того, чтобы выложить его на холодный твердый мрамор.



Толпы людей собирались возле морга / Фото wikimedia commons

История с молодой женщиной

Иногда сами трупы или обстоятельства, связанные с их смертью, были настолько интригующими, что никаких украшений не нужно было, чтобы захватить воображение людей. Так произошло с неизвестной молодой женщиной, тело которой извлекли из реки в 1880-х годах.

Поскольку доказательств насилия над ней не было, предполагалось, что она покончила с собой. На лице женщины застыла красивая улыбка "Моны Лизы". Патологоанатом настолько увлекся ее красотой, что сделал гипсовый отпечаток ее лица.



Гипсовая маска неизвестной женщины / Фото wikimedia commons

Вскоре гипсовая маска неизвестной женщины начала появляться в парижских магазинах, а в последующие годы ее копии стали принадлежностями во всех модных чешских домах по всей Европе.

Загадочная улыбка маски очаровала художников, поэтов и прозаиков. На протяжении десятилетий были написаны десятки стихов и придумано много историй, чтобы придать женщине личности.

В конце концов эта посмертная маска стала лицом манекена для сердечно-легочной реанимации, который сейчас используют для обучения студентов-медиков и медицинского персонала по всему миру.



Манекен для сердечно-легочной реанимации / Фото pexels

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Конец отвратительной эпохи

На рубеже XIX – ХХ веков некоторые люди начали сомневаться в морали этих выставок. После публичной кампании против таких отвратительных проявлений и постепенного изменения общественного отношения к осмотру мертвых тел, беспокойство о гигиене и распространении болезней, в 1907 году парижский морг закрыл свои двери для посетителей.