У XIX столітті в кожній країні люди мали свої дивні звички та розваги. А от парижани виділялися тим, що любили розважатися не в театрах, а відвідуючи морг.

Походи в морг часто порівнювали з відвідуванням театру. Офіційною функцією моргу було встановлення ідентифікації тіл, але мало хто з них їздив туди з наміром допомогти поліції розкрити злочин. Більшість ходили на розгул і плітки.

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Хворобливий потяг до сенсацій

Парижани мали надзвичайний апетит до сенсацій, а газети постачали корм, розгортаючи спекулятивні історії про останній злочин разом із виразними подробицями, які громадськість із завзяттям з'їдала.

Закінчивши читати в газеті про вбивство, вони відправились прямо в морг, щоб розглянути тіло жертви у плоті. Часто ці виходи були сімейними справами, бо морг був місцем соціальних зборів, де змішувалися люди всіх рівнів і статей. Навіть дітей залучали до цього мерзенного ритуалу.



Парижани ходили цілими сім'ями в морг / Фото wikimedia commons

Морг зсередини

Тіла виставляли за скляним вікном на косих мармурових плитах, роздягнутих лише до пояса. Власний одяг був підвішений над ними, щоб допомогти в ідентифікації. З труби над їхніми головами капала холодна вода, щоб уповільнити процес розкладання. Тіла лежали так до 3 днів, після чого їх замінювали восковим литтям чи фотографією, якщо була така потреба.



Паризький морг мав велике оглядове вікно / Фото wikimedia commons

Над скляним оглядовим вікном була встановлена ​​завіса, яку затягували, коли змінювали померлих, подібно до того, як засували штори над театральною сценою.

Натовпи біля моргу

Хоча морг був відкритим 7 днів на тиждень впродовж усього дня, потрапити туди було нелегко, особливо коли виставляли "свіжий" труп.

У 1876 році зарізане тіло жінки витягли із Сени, очевидно вбиту її коханим. Це викликало сенсацію у ЗМІ, і в наступні дні від 300 до 400 тисяч людей подали документи в морг, щоб побачити її останки.

В інший час випадкова смерть 4-річної дівчинки потягнула натовп у понад 150 тисяч. Щоб додати драматизму трагедії, морг поставив труп маленької дитини на стільці, замість того, щоб викласти її на холодний твердий мармур.



Натовпи людей збиралися біля моргу / Фото wikimedia commons

Історія з молодою жінкою

Іноді самі трупи чи обставини, пов’язані з їхньою смертю, були настільки інтригуючими, що ніяких прикрас не потрібно було, щоб захопити уяву людей. Так сталося з невідомою молодою жінкою, тіло якої витягли з річки у 1880-х роках.

Оскільки доказів насильства над нею не було, передбачалося, що вона вкоротила собі віку. На обличчі жінки застигла красива посмішка "Мони Лізи". Патологоанатом настільки захопився її вродою, що зробив гіпсовий відбиток її обличчя.



Гіпсова маска невідомої жінки / Фото wikimedia commons

Невдовзі гіпсова маска невідомої жінки почала з’являтися у паризьких магазинах, а в наступні роки її копії стали приладдям у всіх модних чеських будинках по всій Європі.

Загадкова посмішка маски зачарувала художників, поетів та прозаїків. Протягом десятиліть було написано десятки віршів та придумано багато історій, щоб надати жінці особистості.

Зрештою ця посмертна маска стала обличчям манекена для серцево-легеневої реанімації, який зараз використовують для навчання студентів-медиків та медичного персоналу по всьому світу.



Манекен для серцево-легеневої реанімації / Фото pexels

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Кінець огидної епохи

На зламі XIX – ХХ століть деякі люди почали сумніватися в моралі цих виставок. Після публічної кампанії проти таких огидних проявів та поступової зміни громадського ставлення до огляду мертвих тіл, занепокоєння гігієною та розповсюдженням хвороб, у 1907 році паризький морг закрив свої двері для відвідувачів.