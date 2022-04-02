В общей сложности разрушения есть в 35 из 69 территориальных общин области. Критические в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодимерской и Песковской общинах.

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Где опасно более всего

Бучанский район

  • Макаровская община – нет связи, воды, газа, электричества.
  • Бородянская община – нет связи, разрушена инфраструктура.
  • Немишаевская община – инфраструктура разрушена, связи практически нет.
  • Бучанская община – инфраструктура разрушена.
  • Гостомельская община – инфраструктура разрушена.
  • Ирпенская община – ВСУ контролирует Ирпень. Инфраструктура разрушена.
  • Дмитровская община – частично нет света.
  • Белогородская, Песковская, Борщаговская, Вишневская, Коцюбинская общины функционируют как обычно.

Вышгородский район

  • Иванковская, Дымерская и Полесская общины – гуманитарная катастрофа, отсутствует связь, электроснабжение. Нет продуктов и лекарств.
  • Славутич – нуждается в продуктах питания, горючем и медикаментах. Продолжается работа по укреплению обороноспособности района.

Какая ситуация в других районах

  • Белоцерковский, Бориспольский, Обуховский и Фастовский районы – ситуация контролируемая. Силы обороны в повышенной готовности.

Броварской район

  • Заминированы отдельные территории, где производились боевые действия. Это Великодимерская, Калитянская и Барышевская общины.
  • Частично восстановлено электроснабжение в селах Рудницкое, Большая Дымерка, Шевченково и Заря.
  • Ситуация в Березанской, Броварской городской, Згуровской, поселковой и Зазимской сельской общинах контролируется. Объекты критической инфраструктуры работают в обычном режиме.

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