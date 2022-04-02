Загалом руйнування є у 35 з 69 територіальних громад області. Критичні у Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській і Пісківській громадах.

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Де найнебезпечніше

Бучанський район

Макарівська громада – немає зв'язку, води, газу, електрики.

Бородянська громада – немає зв’язку, зруйновано інфраструктуру.

Немішаївська громада – інфраструктура зруйнована, зв'язку практично немає.

Бучанська громада – інфраструктура зруйнована.

Гостомельська громада – інфраструктура зруйнована.

Ірпінська громада – ЗСУ контролює Ірпінь. Інфраструктура зруйнована.

Дмитрівська громада – частково нема світла.

Білогородська, Пісківська, Борщагівська, Вишнівська, Коцюбинська громади функціонують як зазвичай.

Вишгородський район

Іванківська, Димерська та Поліська громади – гуманітарна катастрофа, відсутній зв'язок, електропостачання. Немає харчів та ліків.

Славутич – потребує продуктів харчування, пального та медикаментів. Продовжується робота з укріплення обороноздатності району.

Яка ситуація в інших районах

Білоцерківський, Бориспільський, Обухівський і Фастівський райони – ситуація контрольована. Сили оборони в підвищеній готовності.

Броварський район

Заміновані окремі території, де проводилися бойові дії. Це Великодимерська, Калитянська та Баришівська громади.

Частково відновлене електропостачання в селах Рудницьке, Велика Димерка, Шевченкове та Зоря.

Ситуація у Березанській, Броварській міських, Згурівській, селищній та Зазимській сільській громадах контрольована. Об’єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі.

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