Ці населені пункти розташовані у Київській області, у яких до війни проживало понад 1000 осіб. На щастя, більшість з них змогли евакуюватися.
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МВС оприлюднило фото сіл на Київщині після атак росіян
Згідно з даними МВС, російські загарбники неодноразово намагалися зайти у ці населені пункти, проте безрезультатно. У результаті окупанти почали обстрілювати будинки та містян. Для цього вони використовували ствольну артилерію.
Фото з сіл на Київщині:
Таким чином, російські орки порушили усі закони та звичаї ведення війни. У МВС наголосили, що всі винні будуть відповідати за свої злочини. Крім того, у відомстві додали, що групи, які мали на меті форсувати річку та зайти в населені пункти, були знищені та розбиті вщент. На сьогодні околиці населених пунктів надійно захищають:
- бійці Першої Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка,
- ЗСУ,
- тероборона,
- Національна поліція,
- інші силові відомства.
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