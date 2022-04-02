Окупанти надіслали повідомлення матері полоненого

Про це у своєму телеграмі повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він зазначив, що 1-го квітня стало відомо, що військовий ЗСУ в полоні.

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Живицький розповів, що український захисник тривалий час не виходив на зв'язок з рідними. Після цього окупанти написали його матері, що взяли її сина в полон.

Учора стало відомо, що до російського полону потрапив військовий Збройних Сил України. Протягом довгого часу хлопець не виходив на зв'язок із рідними, а вчора його матері надійшло відео у вайбері, що сина захопили в полон,

– написав Живицький.

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