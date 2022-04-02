Оккупанты прислали сообщение матери пленника

Об этом в своем телеграме сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Он отметил, что 1 апреля стало известно, что военный ВСУ в плену.

Стоит внимания 86 военных уже в безопасности: состоялся новый обмен пленными между Украиной и Россией

Живицкий рассказал, что украинский защитник долгое время не выходил на связь с родными. После этого оккупанты написали его матери, что взяли ее сына в плен.

Вчера стало известно, что в российский плен попал военный Вооруженных Сил Украины. В течение долгого времени парень не выходил на связь с родными, а вчера его матери поступило видео в вайбере, что сына захватили в плен.

– написал Живицкий.

Стоит внимания – ВСУ нанесли мощный удар врагу на Сумском направлении: смотрите видео