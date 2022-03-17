Как сказала Овсянникова в интервью, большинство людей, которые работают на государственных телеканалах, прекрасно понимают, что происходит.

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По ее словам, сотрудники российских пропагандистских СМИ понимают, что причастны "к чему-то неправильному".

Они знают, что "Первый канал" врет, что большинство государственных телеканалов врут. Преимущественно, объективного освещения вообще не существует. Я счастлива читать известия, что сейчас, один за другим, увольняются другие коллеги на государственных телеканалах,

– заявила Овсянникова.

Она также рассказала, что сотрудникам дают письменные указания из Кремля, что можно и нельзя освещать. Кроме того, руководство телеканалов дает им более детальные распоряжения устно относительно того, как освещать определенные события или комментарии. В частности, есть неписаное правило брать комментарии только у украинцев, которые имеют пророссийские взгляды.

Почему поступок Овсянниковой неоднозначен

Заметим, что сама Марина Овсянникова ранее засветилась в эфире "Первого канала" с антивоенным плакатом. И пока одна часть украинцев поддерживают журналистку и восхищаются ее отвагой, другая – сомневается в том, что такое проявление "собственного мнения" вообще могло бы случайно прозвучать в эфире рупора российской пропаганды.

Активистка Мелания Подоляк считает поступок Овсянниковой очередной информационной операцией, направленной на гуманизацию тех, кто годами поддерживал войну России против Украины. Также предполагают, что таким образом пропагандисты лишь хотят протолкнуть в массы нарратив, что якобы "русские против войны, не надо бить по простым людям"

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