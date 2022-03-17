Як сказала Овсяннікова в інтерв'ю, більшість людей, які працюють на державних телеканалах, чудово розуміють, що відбувається.

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За її словами, співробітники російських пропагандистських ЗМІ розуміють, що причетні "до чогось неправильного".

Вони знають, що "Перший канал" бреше, що більшість державних телеканалів брешуть. Переважно, об'єктивного висвітлення взагалі не існує. Я щаслива читати звістки, що зараз, один за одним, звільняються інші колеги на державних телеканалах,

– заявила Овсяннікова.

Вона також розповіла, що співробітникам дають письмові вказівки з Кремля, що можна, і не можна висвітлювати. Крім того, керівництво телеканалів дає їм більш детальні розпорядження усно щодо того, як висвітлювати певні події чи коментарі. Зокрема, є неписане правило брати коментарі лише в українців, які мають проросійські погляди.

Чому вчинок Овсяннікової неоднозначний

Зауважимо, що сама Марина Овсяннікова раніше засвітилася в ефірі "Першого каналу" з антивоєнним плакатом. І поки одна частина українців підтримують журналістку й захоплюються її відвагою, інша – сумніваються в тому, що такий прояв "власної думки" взагалі міг би випадково прозвучати в ефірі рупора російської пропаганди.

Активістка Меланія Подоляк вважає вчинок Овсяннікової черговою інформаційною операцією, спрямованою на гуманізацію тих, хто роками підтримував війну Росії проти України. Також припускають, що у такий спосіб пропагандисти лише хочуть проштовхнути у маси наратив, що нібито "росіяни проти війни, не треба бити по простих людей"