Нет причин полагать, что город может перейти оккупантам. Об этом сообщил Михаил Подоляк во время брифинга 26 февраля, сообщает 24 канал.
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У врага нет никакого шанса
"Происходят ожесточенные бои вокруг Мариуполя. Однако никакого шанса на то, что город Мариуполь перейдет на сторону России или будет захвачен представителями вооруженных сил России, пока нет", – подчеркнул он.
Брифинг Подоляка за утро 26 февраля: смотрите видео
Отметим, что в Мариуполе проходят упорные бои. В городе работали несколько враждебных российских диверсионно-разведывательных групп, однако их ликвидировали.
Приблизительно в 22:20 24 февраля украинские защитники прогнали врага и установили контроль над украинским городом.