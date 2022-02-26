Нет причин полагать, что город может перейти оккупантам. Об этом сообщил Михаил Подоляк во время брифинга 26 февраля, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Диаспора из США пересказала 1 миллион долларов для морпехов из Мариуполя

У врага нет никакого шанса

"Происходят ожесточенные бои вокруг Мариуполя. Однако никакого шанса на то, что город Мариуполь перейдет на сторону России или будет захвачен представителями вооруженных сил России, пока нет", – подчеркнул он.

Брифинг Подоляка за утро 26 февраля: смотрите видео

Отметим, что в Мариуполе проходят упорные бои. В городе работали несколько враждебных российских диверсионно-разведывательных групп, однако их ликвидировали.

Приблизительно в 22:20 24 февраля украинские защитники прогнали врага и установили контроль над украинским городом.