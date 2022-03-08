Премьер-министр Шмыгаль отметил необходимость скорейшей эвакуации людей из городов, пострадавших от российских обстрелов. Маурер заверил, что делает все возможное для организации гуманитарных коридоров из и в Мариуполь.

Заметьте Красный крест запрещает Украине использовать их эмблему, – Зеленский

Завтра (9 марта – 24 канал) ожидаем конкретной поддержки от Международного комитета Красного Креста. Жители Мариуполя и других городов Украины, которые окружены врагом, нуждаются в пище, воде и медицинской помощи,

– говорится в сообщении.

Шмыгаль подчеркнул, что вместе необходимо организовать эвакуацию мирного населения.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!