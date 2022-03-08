Прем'єр-міністр Шмигаль наголосив на необхідності якнайшвидшої евакуації людей з міст, які постраждали від російських обстрілів. Маурер запевнив, що робить все можливе задля організації гуманітарних коридорів з та до Маріуполя.
Зауважте Червоний Хрест забороняє Україні використовувати їхню емблему, – Зеленський
Завтра (9 березня – 24 канал) очікуємо конкретної підтримки від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Жителі Маріуполя та інших міст України, що оточені ворогом, потребують їжі, води та медичної допомоги,
– мовиться у повідомленні.
Шмигаль наголосив, що разом необхідно організувати евакуацію мирного населення.
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