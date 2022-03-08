За словами президента, Україна побачила конкретну згоду російської сторони щодо гуманітарного коридору з міста Суми і не тільки для наших людей, але й для іноземців – громадян Індії та Китаю, які навчалися там. Про це заявив Президент України під час звернення, передає 24 канал.

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Мені сказали, що Червоний Хрест забороняє використовувати нам їхню емблему на евакуаційних машинах, які виконують ці гуманітарні місії. Ніби це їхня власність. І це показово, це говорить дуже багато,

– сказав Зеленський.

За його словами, це свідчить, що деякі дуже впливові люди вирішили поставити хрест на українцях.

"Але ми цього не допустимо. Наші друзі з нами, я буду звертатись безпосередньо до народів світу, якщо лідери не докладатимуть усіх зусиль, щоб зупинити цю війну, цей геноцид", – сказав президент.

Раніше Ірина Верещук зауважила, що наразі дуже багато спілкується з представниками Червоного Хреста. Здається, що це організація під білим прапором, яка має нейтральний статус та понад двохсотлітню історію, принижується перед Росією. Представники організації бояться навіть взяти листа з підтвердженням маршруту гумкоридору.

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